Un grupo de científicos de Wuhan descubrió una nueva cepa de coronavirus que también proviene de los murciélagos. La cepa fue bautizada como NeoCoV, según figura en el estudio publicado en la revista científica bioRxiv.

Este nuevo tipo de coronavirus podría causar problemas si se transfiere de los murciélagos a los humanos, advirtieron los investigadores.

NeoCoV

El NeoCoV estaría relacionado con el Mers-CoV, un tipo de síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este último es un tipo de virus que se contagió a los humanos a partir de camellos infectados, sin embargo, no se conocen sus verdaderos orígenes.

Esta cepa no puede ser neutralizada por los anticuerpos humanos, no obstante no se han registrado casos por lo que tampoco existen antecedentes de lo contagioso o letal que puede ser.

A su vez, en pruebas realizadas por los científicos asiáticos sugieren que su capacidad de infección en humanos es baja.

Los científicos descubrieron que esta nueva cepa usa el receptor ACE de los murciélagos el cual es diferente al ACE de los humanos. Por lo que la preocupación de los investigadores es que haya un cambio o modificación en este receptor que pueda provocar la transmisión zoonótica -de animales a humanos- del NeoCoV.

Mers-CoV de Medio Oriente

Este virus respiratorio nacido en Medio Oriente se ha encontrado en África y el sur de Asia, señala la Organización Mundial de la Salud.

Desde el 2012 se han reportado casos en 27 países y ha provocado la muerte de más de 800 personas.

Según estudios se cree que este coronavirus se habría originado en murciélagos y luego estos lo habrían transmitido a los camellos.

Sólo el 35% de los infectados por Mers-CoV han muerto, declara la OMS. Los síntomas, agregan, son similares a los de la actual pandemia: fiebre, dificultad respiratoria y diarrea.

El estudio chino, que se encuentra a la espera de ser revisado por pares, necesita de aún más información y tiempo de estudio, aseguran los expertos.

Además, Rajeev Jayadevan, gastroenterólogo y ex presidente de la Asociación Médica India Cochin, dijo que es poco probable que el virus infecte a humanos, esto debido a que el NeoCoV ha permanecido por años en murciélagos y desde su descubrimiento en 2013 no se han registrado casos en humanos, detalló a El Heraldo.