En el último episodio de “Ganar o Servir“, Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel vivieron un intenso cruce frente a todos los participantes y animadores del reality.

En concreto, salió a colación un tema por el que había existido una discusión en la casa-estudio: a Oriana no le pareció bien y criticó el hecho de que Faloon, en su rol de Señora, se subiera a la cama con zapatos.

Por ello, en una dinámica, Karla Constant le preguntó a Oriana si era verdad que había dicho que existían Señores “barriobajeros”. “Absolutamente verdad”, le respondió la venezolana. “¿Quiénes son los barriobajeros?”, le consultó de vuelta la conductora.

La discusión de Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli

“Voy a quitar a Coca, evidentemente voy a quitar a Luis, a la Botota y a Gonzalo. Creo que para ser Señor hay que comportarse como tal, y subirse a las camas con zapatillas mega sucias, inmundas y mugrientas, es algo que a mí en mi casa me enseñaron que no se hacía jamás“, contestó Marzoli.

“Me da como ataque. Sabes, no lo supero, y lo digo y encima me contestan mal y gritaban”, agregó la chica reality, imitando sonidos de gritos y gruñidos con tono burlesco.

“Ah, se parecían a ustedes dos (Oriana y Fran Maira) cuando estaban haciendo el escándalo en la cocina. ¿Eso también te enseñaron en tu casa?“, interrumpió Faloon. En tal momento, Marzoli le gritó a Larraguibel que bajara los codos de la mesa.

Constant le preguntó a la exYingo si acaso le prestaba importancia a haber sido catalogada como “barriobajera”, a lo que la joven respondió que le daba igual. “(Te da igual) si es que lo eres. Si no lo eres, te ofendes”, lanzó Oriana. Ahí, la pelea escaló a los gritos..

“No, no me ofende ninguna cosa de lo que dices, porque tú tienes una educación que puede ser muy correctita, pero tú no puedes estar criticando la educación que otros han tenido en su infancia. No puedes criticar la familia de nadie, eres una cabra chica mimada y te falta educación. ¡No tuviste infancia!“, le gritó Faloon a su compañera.

Blue Mary también hizo una intervención, agregando que para ella la educación se demostraba en momentos como ese. “Las personas que tienen la necesidad de sacar a la familia y hablar cosas tan personales… Creo que Oriana mostró ser una persona que no era, y ahora está saliendo la verdadera Oriana“, expresó.

La venezolana se tomó todo con humor, pues respondió a modo de burla y con gritos: “¡Mamá, perdóname por haberte nombrado y por haber dicho que me has dado buena educación!, ¡Mamá, si me estás escuchando, te pido perdón de rodillas si hace falta!, ¡perdóname, mamá!”.