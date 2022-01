Ómicron ha reflotado los miedos ante el coronavirus debido a su gran contagiosidad, no obstante el problema no yace sólo ahí sino que también en los esquemas de vacunación.

Fue el 5 de diciembre del año pasado que Chile registró su primer caso de Ómicron, de eso ya ha pasado más de un mes. Sus diferencias con las otras variantes la han posicionado como la variante predominante, principalmente por sus síntomas, los cuales varían entre vacunados y no vacunados.

El pasado 13 de enero el Ministerio de Salud llamó a estar alerta a síntomas como fiebre, tos leve, estornudos, fatiga, dolor muscular, de cabeza o garganta, congestión nasal, náuseas o vómitos además de diarrea, ya que se podría tratar de Ómicron.

Los vacunados y no vacunados

Pero los principales eran tos, fatiga, congestión y secreción nasal, según los CDC (siglas en inglés), por lo que es muy difícil saber si se trata de Ómicron o de un resfriado.

Por lo mismo varios especialistas han detallado que los síntomas de esta variante están relacionados con el nivel de vacunación de cada persona.

Según el último informe entregado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS, son sus siglas), son más de 12 millones las personas que ya han recibido la dosis de refuerzo a nivel país. No obstante, los contagios continúan subiendo.

Según Rolando Pizarro, infectólogo de IntegraMédica los primeros síntomas que manifiestan los contagiados con el virus son “dolor de cabeza, dolores musculares, secreción nasal y tos”, luego se desarrollan otros síntomas como “fiebre, incomodidad general, pérdida de olfato y gusto”, no obstante estos últimos no se presentan tan seguido en contagiados por Ómicron, asegura el profesional.

La duración de estos síntomas, agrega Pizarro, puede ser de un día hasta un mes en las personas que se han recuperado.

Maya N. Clark-Cutaia, profesora de Enfermería de la Universidad de Nueva York, declaró al New York Times que “los pacientes sin vacunar y que padecen de Ómicron experimentan tos, dificultad para respirar y síntomas similares a la gripe”, pero los vacunados sólo manifiestan dolores corporales y de cabeza además de fiebre.

Sobre estos últimos la médico de Clínica Los Leones, Valentina Lobos dijo que “al tercer día de contagio pueden aparecer los síntomas mientras que, la carga viral comienza a decaer a partir del sexto o séptimo día”, en quienes cuentan con su esquema de vacunación completo, detalló.

Síntomas confusos

Sin embargo, las declaraciones más alarmantes las dió la doctora Judith O’Donnell, del Centro Médico Prebisteriano de Penn a Inquirer: “los síntomas son muy parecidos a la variante Delta. Pueden llevarte al hospital si no estás vacunado, a la UCI o la muerte” por lo que considera que no debe tomarse a la ligera ya que no es igual para todos.

Inclusive dijo que aunque se le denomina una variante “leve” en una persona sin vacunas “Ómicron puede causar neumonía y dificultades para respirar, al igual que las demás cepas”.

Y aunque las vacunas no son 100% efectivas, aseguró la CDC, ayudan a prevenir la infección, los síntomas graves y la muerte. No obstante aún es posible contagiarse, ya que, recordemos, este virus aún no tiene cura.