Ralph Ineson, actor conocido por interpretar a Dagmer Cleftjaw en Game of Thrones y Amicus Carrow en la saga de Harry Potter, será Galactus en la película de los Cuatro Fantásticos que será protagonizada por Pedro Pascal como Reed Richards.

Así fue reportado por The Hollywood Reporter, confirmando así a quien parece que será el antagonista de la cinta que estrenará a la “Familia Real” del universo Marvel.

Sin embargo, no es el primer rol del actor en el MCU, dado que ya previamente tuvo un papel menor como un piloto de los Ravager en la primera Guardianes de la Galaxia.

Galactus, el devorador de mundos, ya había sido presentado previamente en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer en 2007, pero esa versión fue reducida a una nube cósmica viviente, y por lo tanto sin un actor que le interpretara.

Además de Pascal e Ineson, Vanessa Kirby dará vida a Sue Storm, Joseph Quinn a Johnny Storm, Ebon Moss-Bachrach a Ben Grimm, Julia Garner a Silver Surfer, y John Malkovich y Paul Walter Hauser a personajes que aún no han sido revelados.