Seguramente has visto cómo TikTok se ha vuelto una plataforma donde abundan los retos, tendencias y que no siempre tienen buen final.

Dicha plataforma aloja un sinfín de videos donde personas de todo el mundo comparten su día a día e incluso consejos de salud. Sobre esto último, recientemente se ha viralizado una nueva tendencia: el consumo de clorofila.

Esta, que se consume de manera líquida, ayudaría según los tiktokers en la mejora del acné, la pérdida de peso, la desintoxicación del cuerpo o para dejar de usar desodorante.

Sin embargo, no existen estudios concretos sobre su usos o posibles beneficios e incluso los mismos especialistas están preocupados de su uso de manera libre.

Diego Albornoz, nutricionista clínico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explica que “no existe un metaanálisis que avale su uso e indique una recomendación segura de su consumo, ni un límite en cuanto a las dosis que se puedan ingerir. Ahora hay que pensar que la clorofila ya está presente en varias de las cosas que podemos introducir en nuestra dieta habitualmente”.

¿Qué es la clorofila?

la clorofila es uno de los compuestos químicos fundamentales de todas las plantas; esta biomolécula no sólo es la responsable del color verde que tienen la mayoría de los integrantes del reino vegetal, sino que también es la principal involucrada, junto con la luz, en el proceso de fotosíntesis, por el cual las plantas se nutren.

Una curiosidad de la clorofila es que su estructura molecular se asemeja mucho a la de la sangre. Las moléculas responsables del color rojo de la sangre y de transportar el oxígeno, conocidas como hemoglobinas, tienen una estructura muy similar a la de la clorofila, excepto por la de su átomo central: en la hemoglobina está compuesto principalmente por hierro y en la clorofila por magnesio, de allí que con buena razón se denomine a la clorofila como “la sangre de las plantas”, según se explica en el sitio Cuídate Plus.

Su viralización radica en sus beneficios en cuanto a la pérdida de peso, combatir el acné, entre otras cosas, además de la constante búsqueda de algunos usuarios por métodos más naturales y “desintoxicantes” para el organismo.

“Siempre los pacientes están bombardeados por un sinfín de información que puede poner en peligro su salud. Actualmente médicos, nutricionistas y varios profesionales de la salud tenemos que estar “luchando” en contra de personas que tienen muchos seguidores y que idean dietas de moda, suplementos milagrosos que funcionan en ellos”, sostiene Diego Albornoz.

Los especialistas también enfatizan en que consumir suplementos sin tener conocimiento de alguna patología existente, puede agravar la salud de las personas.

“Siempre es más fácil como paciente pensar en fórmulas mágicas o pastillas milagrosas, que ir a la fuente directa que en este caso sería los alimentos. Una dieta alta en verduras puede aportar la cantidad necesaria de en este caso clorofila que una persona necesita, sin la necesidad de consumir suplementos”, agrega el nutricionista.

No obstante, Albornoz también aclara que en este caso la clorofila no se considera un nutriente como tal. “Es un compuesto químico de las plantas que les da su color verde y que aún no se ha evidenciado seriamente si altas dosis generan un potencial efecto en la salud, por lo que es irresponsable recomendarla”.

Su consumo se ha relacionado con tratamientos de ciertas enfermedades, incluso en el caso del cáncer. Se han realizado estudios con clorofila y clorofilina en ratones, ratas y truchas, que mostraron cierta eficacia.

“Esas investigaciones en etapa inicial con animales solo sirven para confundir las cosas, ya que muestran que la clorofila puede tanto aumentar como disminuir el riesgo de cáncer en ratones. Por lo tanto, los efectos de la clorofila sobre el desarrollo de cáncer siguen sin ser claros”, explica Chelsey McIntyre, farmacéutica a la revista Medicines Research Collaboration.

En cuanto a su ayuda con el acné, los especialistas también indican que esto puede deberse a que las personas que lo consumen, lo hacen disolviéndolo en agua, por lo que la misma toma de agua ayudaría también a mejorar la piel.

Para Diego Albornoz se hace imposible recomendarla, sobre todo en grupos de riesgo como embarazadas, niños, ya que no existen estudios los cuales indiquen las dosis, cuándo ingerirla y qué efectos tiene sobre el organismo.

La clorofila actualmente es de venta libre y no tiene mayor regulación como muchos productos o suplementos “naturales”.

“Lamentablemente en chile el tema de los suplementos nutricionales no está muy legislado. Actualmente tenemos normas claras con respecto a medicamentos, como algunos que se venden con recetas retenidas. El problema de esto es que muchas personas piensan que las cosas naturales son mejores, pero natural no es sinónimo de inocuo”, sostiene el nutricionista.

Ante el consumo de cualquier producto que no esté regulado, debe haberse con precaución y consultando a algún especialista, ya que no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera y pueden resultar más perjudiciales que beneficiosos.