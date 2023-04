La premisa es cómo aportar a que las mujeres se integren a las tecnologías de la información y comunicación (TIC). ¿Por qué? Porque aportaría directamente a un mundo digital más inclusivo, pero también a disminuir la brecha de género que hoy tenemos en esta rama, lo que se traduce en una baja participación de mujeres en áreas profesionales TI. En las empresas tecnológicas del mundo, la representación de las mujeres en puestos trainee era, hasta el 2021, superior al 35%, pero disminuía al 24% en cargos ejecutivos y a 3,9% en directivos.

De acuerdo con datos compartidos por ONU Mujeres, recién en el año 2100 estaríamos logrando cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres en el mundo STEM. A esto se suman cifras no más alentadoras en términos económicos, Forbes Chile compartió durante marzo números interesantes: “según el informe Gender Snapshot 2022 de ONU Mujeres, la exclusión de las mujeres del mundo digital ha recortado US$ 1 billón del producto bruto interno de los países de ingresos bajos y medios en la última década, una pérdida que aumentará a US$ 1,5 billones en 2025 si no se toman medidas”. Está claro entonces que la igualdad aporta al desarrollo económico de los territorios.

Esta diferencia es clave para el desarrollo económico y productividad en un país, por lo tanto, con miras al futuro, es necesario pensar en un plan que se haga cargo de esta desigualdad, pero desde la infancia. De esta forma incrementamos cifras desde el acceso y uso a las tecnologías de la información y comunicación, que podrían traducirse luego en la integración de mujeres en carreras STEM. Hoy en Latinoamérica el escenario muestra que las mujeres constituyen en promedio el 32% de las estudiantes y graduadas en estas carreras. Pero en Chile este porcentaje alcanza sólo el 19%.

Desde Talento Digital para Chile, nos hemos propuesto llegar a una meta de un 50% de mujeres egresadas de nuestros bootcamps -hoy tenemos un 36%. Cabe mencionar que todos nuestros programas están enfocados en perfiles TI, tanto para reconvertirse o para especializarse laboralmente. Pero necesitamos seguir inspirando, hoy lo hacemos a través de Mujeres x Talento Digital que, en marzo de este año, reunió a cien mujeres entre alumnas, egresadas y colaboradoras de Talento Digital. Creemos que podemos ser parte del cambio cultural que necesitan las industrias, que permitan potenciar la diversidad e inclusión.

La necesidad de cerrar esta brecha es ahora. El ecosistema que podamos crear en este mundo tiene que ser colaborativo, y enfocarse en aumentar las redes de apoyo para que niñas, adolescentes y mujeres tengan acceso al mundo digital. Para ello, y para eliminar barreras o estigmas, también es importante incrementar la visibilidad de referentes femeninos en estas áreas -en Chile tenemos excelentes ejemplos-, y abrir posibilidades de empleo a través de un trabajo en conjunto entre distintas entidades, entre el mundo público y privado, algo que en Talento Digital ya estamos realizando, creando instancias como mentorías, talleres de empleabilidad, ferias laborales y becas.

El cambio es hoy y todos podemos ser parte.