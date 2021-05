El reelecto alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, realizó fuertes críticas a la figura del presidente Sebastián Piñera, a quien responsabilizó por el fracaso del oficialismo en las elecciones del fin de semana.

En conversación con el Expreso Bío Bío, Carter señaló que la derrota demuestra la existencia “una marea de descontento contra el peor gobierno de la democracia. Este gobierno ha destruido todo, no solo su sector, sino que las bases del Chile moderno que hemos construido entre todos, desde Aylwin hasta la fecha”.

Además, indicó que no se ha hecho el diagnóstico sobre por qué se produjo la derrota, donde el sector no entiende los problemas de la gente y “sigue proponiéndole a Chile escuchar a Los Platters, y lo que Chile probablemente quiere escuchar es trap. Mientras eso no se entienda, no hay nada que hacer”.

Si bien Carter reconoció que no hay duda que la oposición “ha negado la sal y el agua” para que el gobierno de Piñera lleve a cabo sus propuestas, sí hay responsabilidad de La Moneda en cosas como la seguridad pública y la situación de la clase media.

“Cuando se le prometió ‘clase media protegida’ a la clase media y no se hizo; cuando se prometió que iba a haber un esfuerzo importante en materia de seguridad pública y no se hizo; (…) Es imperdonable que un gobierno de centro derecha fracase en dos ejes fundamentales: el orden público y el crecimiento económico”.

Por ello, declaró que la responsabilidad de Piñera “es absoluta”, ya que ha ejercido un liderazgo político “egoísta, muy centrado en sí mismo, como una fiesta de cumpleaños cuando pone la música que él quiere, se queda cantando solo”.

A renglón seguido, declaró que “si el presidente quiere a Chile, que yo creo que lo quiere y espero que más que a sí mismo, que se quede callado por un buen rato… Si de verdad entendió el mensaje de las urnas, y no solamente una cuña que le dijeron del ‘segundo piso’ para salvar los pocos muebles que le van quedando, de verdad que sea un poco más empático con la gente, que escuche más, que tenga solidaridad con quienes siguen sufriendo”.

“Si todavía quiere más a Chile que a sí mismo, que guarde silencio”, añadió.

Finalmente, declaró que no es lo mismo entregarle perder una elección con Yasna Provoste, Guido Girardi o Ricardo Lagos Weber que ante Daniel Jadue.

Escucha la entrevista de Loreto Álvarez y Álvaro Escobar: