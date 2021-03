Este lunes el presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermería de Chile, José Luis Espinoza, se refirió —en entrevista con Radio Bío Bío—, entre otros temas, a la vacunación de vocales de mesa y al proceso eleccionario de abril. En la instancia el personero declaró que los comicios deberían suspenderse.

En relación a los vocales de mesa, indicó que “desde la perspectiva técnica siempre aconsejarle (a las personas que serán vocales de mesa) que se exijan las condiciones necesarias para hacer ese trabajo, por ejemplo, en espacios amplios; que si hay un espacio reducido que se respeten los aforos; que se mida la temperatura del ambiente, también de las personas que van; los elementos de protección personal como mascarillas, el uso de alcohol gel; identificar muy bien quién está vacunado, quién es personal de riesgo; y que ojalá fuera en un espacio abierto, pero que sabemos que las condiciones climáticas de nuestro país son diferentes”.

Consultado sobre el proceso de vacunación para los vocales de mesa, señaló que para acreditar dicha condición debería bastar con “el mismo certificado que aparece en el Servel que dice que es vocal de mesa, que está ya individualizado y ese es su comprobante, porque si él es sano, no tiene ninguna enfermedad crónica y no está dentro de los grupos de edad, claro, ese es su certificado”.

“Acá también vemos un problema que esto no se previó antes. Para tener la inmunidad al día 10 y 11 de abril deberían haber sido vacunados con la primera dosis a fines de febrero, para tener la segunda a fines de marzo y tener ya la inmunidad ahora el 10-11 de abril, pero sabemos que (…) la vorágine de esto de la vacunación y de la misma pandemia… es que no se previó , no se vio y por lo tanto no se pudo programar. Eso es un hecho”, aseguró.

Respecto a lo anterior, y consultado si deberían aplazarse los comicios de abril, señaló que “como federación lo estamos analizando. Desde mi perspectiva personal y desde mi formación profesional técnica, claramente que es una medida que debió haberse visto y que es altamente impopular desde el punto de vista político, suspender una votación de este tipo, ya que lo estamos esperando hace mucho tiempo”.

“No obstante, mi posición técnica como profesional sanitario, enfermero, es que debería suspenderse, porque no están las condiciones dadas en cuanto a las cifras. ¿Cómo estamos por los contagios diarios? ¿Cómo estamos en las cuarentenas (…) producto de lo mismo?, las camas de los hospitales están siendo insuficientes”, sostuvo.

Finalmente, agregó que “el contexto que tenemos hoy, en relación a la suspensión de la votación de abril de 2020 es totalmente diferente. En abril de 2020 era un proceso nuevo, que estábamos recién aprendiendo a vivir esto, pero estábamos en alza en cuanto a los contagios, pero que era todavía manejable. En este momento estamos en el peor momento de la pandemia, en relación incluso, peor que lo que estábamos en junio del año 2020″.

