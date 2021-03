“Hoy día no son los tiempos de Jaime Guzmán, hoy día son los tiempos del país en su conjunto (…) Jaime Guzmán es historia”.

Con esas palabras se refirió el senador de la UDI, David Sandoval, a la redacción de una nueva Constitución, un proceso que está ad portas de vivir un paso clave el próximo mes, con la elección de quienes justamente conformarán la futura Carta Magna.

En entrevista con BioBioChile, el parlamentario por la región de Aysén llamó a mirar el país “por el parabrisas y no por el retrovisor”, y a “hacerse cargo de los problemas que tenemos”.

“¿Cómo en un país que tiene tantos beneficios, tanta calidad de vida, tanto desarrollo y tantas oportunidades, hay otro lado que no tiene esos mismos privilegios ni esas mismas oportunidades? ¿Cómo no vamos a terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento a los pueblos originarios?”, reflexiona.

También analizó un eventual tercer retiro y tuvo palabras para el reciente lanzamiento de la candidatura presidencial del diputado Gabriel Boric (CS): “Le falta cancha”, enfatiza.

Tercer retiro: ¿A favor nuevamente?

-Hay un tercer retiro que está ad portas de ser tramitado. No se ve tampoco algún paquete de medidas que apunte directamente a resolver el problema de la clase media. ¿Usted va a apoyar un tercer retiro?

Mira, yo pienso que es verdad que el retiro de los fondos previsionales es dispararse a los pies, es realmente una situación compleja lo que significa… yo apoyé el primer y el segundo (retiro) porque entiendo que la gente lo estaba pasando muy mal y que toda la batería de apoyo del Gobierno no era suficiente.

El Gobierno tiene que acelerar el tranco… la otra vez nosotros comentábamos, se está hablando de cómo financiar toda esta batería de temas. Bueno, hay mucho, el propio Estado tiene 65 mil millones de dólares en el presupuesto del presente año. Si un 2%, imagínate, si todo el sistema público lo exigiéramos como eficiencia en el gasto público, tendríamos cerca de 1.500 millones de dólares que significa incrementar en un 10% las pensiones de todo el mundo.

El Gobierno tiene que presentar una batería, pero una batería precisa, no alambicada, directa, que permita acceder a todos los sectores de la población, gente de escasos recursos, población vulnerable, gente de clase media, a una batería de apoyo a través de un perfeccionamiento más sustantivo que esta última propuesta que se ha hecho hoy en día.

-Senador, bajo esa perspectiva, por ejemplo, si no hay avance… da la impresión que se está en la misma disyuntiva de los dos primeros retiros, donde el Gobierno plantea o planteó, digamos, unos proyectos paralelos que finalmente no llegaron a puerto, porque lo que quiere la gente, tal cual se vio, es dinero en los bolsillos. Por lo tanto, le vuelvo a insistir en la pregunta anterior: ¿Usted va a votar a favor de este tercer retiro?

Mira, si tú me dices en el escenario actual, en este minuto, yo no lo votaría a favor, hasta que no se resuelva precisamente cuál va a ser la verdadera línea que va a impostar el Gobierno en esta tercera etapa. En este minuto, como está el escenario yo no lo votaría, sinceramente. Porque el daño que se está haciendo previsionalmente a las personas es muy grande y mañana vamos a vivir las consecuencias de esta realidad. Por eso yo, en este minuto, tal cual como está el escenario, yo no lo votaría a favor y esperaría sinceramente la resolución de qué va a pasar con esta batería que ha planteado el Gobierno ahora último.

-¿Y cuál es la diferencia con los dos primeros en relación a este? ¿Qué cambió ahora que efectivamente usted señala que ya no estaría dispuesto a votar a favor?

Básicamente porque el daño es muy grande previsionalmente que estamos haciéndole a toda la gente y hay que recuperar esos recursos. Por eso es que el país tiene una alternativa que el Gobierno está planteando, ver qué va a pasar con los préstamos, ver de cuántos meses va a ser, cómo se va a impulsar el tema de los subsidios para el arriendo, en fin. No nos olvidemos que un alto porcentaje de la gente más vulnerable retiró toda su plata, lo que está quedando en los recursos son la gente que tenía algún nivel de ingreso, de ahorro previsional, intermedio.

-¿Pero esa no es la clase media que usted señala, senador? La que efectivamente ha recibido menos ayuda.

Lo que se plantea aquí va a ser, te digo, un programa de retiro… ¿De qué monto estamos hablando? ¿Un millón y medio de pesos? Bueno… ¿Por qué no el Estado en su realidad actual impulsa un mecanismo que permita acceder a la gente a recursos que puede retirar? Comparto lo que dices tú, que acceda a los recursos que puede retirar hoy día, a través de un mecanismo distinto que no sea el daño previsional, porque eso lo vamos a pagar todo.

Si el Gobierno tiene esa promesa, de estos préstamos, yo creo que ahí es donde es que hoy día hay que exigir al Estado, hay que exigir al Gobierno, y ahí me da la impresión a mí que hay hartas disposiciones y voluntades para poder corregir este tema. Si yo tengo dos alternativas: una retirar mis fondos previsionales y una alternativa “B” que me significa un camino alternativo que no tengo que hacerlo (retirar fondos) ¿Cuál camino optarías tú?

-O sea, no me pregunte a mí, preguntémosle a la gente. La gente qué dice, si usted le da una alternativa “A” donde se le ofrece un préstamo que tiene que devolver y se le ofrece el dinero que es de ellos, que tienen en sus fondos y que no tiene que devolverlo, yo creo que va a optar por la opción del retiro ¿O no?

Es muy probable, por eso digo, porque como está el proyecto del Gobierno probablemente tenga esta limitación. Y eso es lo que estamos todos, absolutamente todos de acuerdo, incluso en nuestro propio sector de que eso tiene que corregir y esperamos que eso se corrija, y que en definitiva podamos resolver el problema y tratar de minimizar los efectos negativos que esto tiene.

Yo espero que la alternativa A y la alternativa B se acerquen tanto que sea posible que la gente termine optando por el mecanismo de apoyo, en la medida que ese apoyo se perfeccione de una manera bastante sustantiva. Si eso es así, yo creo que hay que optar por ese camino.

-Si usted se acuerda, justamente estaba este mismo debate en el primer retiro. El Gobierno presentó un proyecto que finalmente no era satisfactorio, porque tenía hartas trabas. Después se presenta un segundo retiro…

Mira, no. Sobre ese particular no tengo todavía una determinación absoluta. Quiero completamente esperar y confiar en que esto se pueda corregir, mejorar, de una manera bastante más sustantiva. En este minuto, en esa condición, todavía no tengo una posición determinada.

-Pero si no existe esa alternativa, usted votaría a favor entonces…

No lo tengo claro todavía

-No lo tiene claro ¿Y qué le decimos a la gente senador?

Que esperemos que la clase política se ponga a la altura. Que el gobierno se ponga a la altura de la realidad que estamos viviendo. Y que entendamos que tenemos recursos públicos, evidentemente hay que darle el sentido con la forma y el procedimiento que permita a la gente acceder para resolver los problemas que tiene.

Yo confío en que el Gobierno tenga todos los mecanismos para precisamente buscar esa mejor solución. Yo confío en eso y mientras no se resuelva con claridad cuál va a ser la posición definitiva yo en ese ámbito, en relación al tercer retiro, yo aún no tengo una determinación tomada.

“Me quedo con Joaquín Lavín sin dudas”

-Senador, hablando un poco de las elecciones presidenciales. ¿A quién ve usted como próximo presidente de Chile?

Este va a ser un gobierno súper complejo, pero va a ser un gobierno radicalmente distinto. Creo sinceramente que tal como están los dados en este minuto en nuestro sector yo veo a Joaquín Lavín muy bien posicionado y me da la impresión de que es el candidato del punto de vista nuestro que tiene más opciones dentro de todas las alternativas que hay. Yo me quedo con Joaquín Lavín sin duda.

-¿Y a Evelyn Matthei usted no la ve como opción?

No, no creo. Si tú me pones a todos los candidatos de la línea de Chile Vamos, evidentemente que yo veo mejor a Joaquín Lavín. Más que todos los candidatos. Más que incluso de RN o Evópoli. Lo veo mejor proyectado.

-Dada la situación de hoy, con el actual gobierno con un 6% de apoyo en encuestas, a menos de un año para que haya cambio de gobierno. ¿Usted cree que el próximo Presidente va a ser realmente de Chile vamos?

Evidentemente que es un tema hiper complejo. Yo creo que el tema, el discurso, hoy día es totalmente distinto y la elección de este año no se va a plantear con el carácter tan marcado respecto a la oposición o la oposición en la última elección. Efectivamente el gobierno está dividido, las consecuencias no cierto de la fuerte realidad que se está viviendo con respecto a la desaprobación. Pero va a ser un gobierno radicalmente distinto. Piensa tú que va a tener que implementar un proceso constitucional distinto, va a ser un gobierno muy refundacional en muchos sentidos.

Ese gobierno tiene una tremenda oportunidad para llevar adelante un proceso de gestión radicalmente distinto, implementando un proceso de una nueva Constitución, haciendo un proceso refundacional en muchas instituciones, en muchas políticas públicas también. Yo creo que el Presidente que sea, va a tener una tremenda oportunidad de hacer un tremendo gobierno para el país.

“Boric, para nada”

-Y usted considera que en la vereda de al frente haya gente que pueda asumir el desafío, que usted diga ‘bueno, si no somos nosotros, este puede ser una alternativa’ ¿De las cartas que hay en la oposición cuál es la que usted considera que está como mejor posicionada?

Mira, hay tanta división en la oposición que hoy día se perfilan muchos nombres y pocos que hayan perdido. Yo creo que también existe evidentemente esa realidad, la realidad que va a enfrentar ese Presidente, independiente de si sea de oposición o sea de oficialismo, de Chile Vamos, va a enfrentar este mismo tremendo gran desafío. Yo veo una gran oportunidad para el Presidente. Más allá de la coyuntura, de la conflictividad local que pueda presentarse, pero va a tener una gran oportunidad. Y en la oposición uno espera que las luces caigan. Confío plenamente en la madurez de nuestro país para definir quiénes van a ser los candidatos y quién va a ser el Presidente de la República.

No me caben dudas que todas estas posiciones un poco más extremas me da la impresión de que no van a entrar en la perspectiva del interés de la inmensa mayoría de los chilenos y en la oposición uno espera que gente como Heraldo Muñoz se levante con más fuerza. No veo a Narváez, te fijas, con esa misma disposición.

Curiosamente dentro de ese ámbito yo veo quizás a Muñoz como más probable alternativa del punto de vista de la oposición. Ojalá se posicione porque yo creo que el país necesita autoridades bien templadas, pero también con un amplio criterio, con una amplitud bien grande para hacer frente a lo que quiere todo el país.

Nuestra gran sociedad eso es lo que reclama, mejores autoridades, mejores políticos, mejor forma de hacer política.

-¿Y qué opina de la postura de Boric? ¿Considera que es una alternativa viable para ser presidente de Chile?

No, para nada. Absolutamente para nada.

-¿Por qué?

Por lo que te estoy diciendo. Yo creo que la gente va a buscar un perfil de un candidato más templado que esté más a la altura de lo que va a significar este desafío. Alguien con una claridad más absoluta, una visión más de Estado, no tan atrincherado en los conflictos sino que más bien en una posición de Estado.

Reconozco en Boric que estuvo en la disposición y en la condición de suscribir este gran acuerdo el año pasado, lo reconozco. Pero creo, en mi opinión, que le falta todavía cancha para estar a la altura del desafío de conducir el país en este crucial y fundamental momento que le va a tocar a este próximo presidente.

Jaime Guzmán es historia

-Siempre se ha hablado que la Constitución del 80 era la Constitución de Jaime Guzmán, en el entendido obviamente de que el estuvo detrás de la misma, o a la cabeza, o uno de los principales ideólogos. Siendo senador de la UDI… ¿Dónde va a quedar Jaime Guzmán en la nueva Constitución?

Pienso que va a quedar en aquellos aspectos que a mí me parece que son valorados por la inmensa mayoría de la comunidad. Los principios esenciales, el respeto a la vida, el tema de la familia, el tema del reconocimiento de las libertades plenas de la gente para hacer lo que estimen dentro de los marcos… Yo creo que la nueva constitución va a tener aquellos elementos que ya son propios de nuestra sociedad como país, que anhelamos todos. El respeto a la propiedad, a la iniciativa privada, yo creo que ahí evidentemente que va a haber un fuerte énfasis.

Probablemente va a haber una disposición de tener un mayor Estado, pero no nos olvidemos hoy día mismo que el propio Ministerio de Obras Públicas se está transformando en Ministerio de Obras Públicas y Agua. Se ha creado institucionalidad nueva.

Yo lo que sí creo es que además hay que hacerse cargo de los problemas que tenemos y ahí es evidente las demandas que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo en un país que tiene tantos beneficios, tanta calidad de vida, tanto desarrollo y tantas oportunidades, hay otro lado que no tiene esos mismos privilegios ni esas mismas oportunidades? ¿Cómo no vamos a terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento a los pueblos originarios? Evidentemente hoy hay que mirar el país no por el retrovisor, yo creo que el país hay que mirarlo por el parabrisas.

-¿No hay un poco de falta de reconocimiento? Aquí se planteó rechazo por parte de la UDI, un porcentaje mayoritario. Sin embargo, hoy día no se hace ninguna alusión de los conceptos que había, desde la figura más prominente de la UDI, fundador del partido en esa Constitución del 80. Pero, ahora por ejemplo, la misma UDI en Chile Vamos se tiende a esconder eso ¿O eso no es así?

No, no es así. Es simple y llanamente historia, historia ya pasada que hoy no puede responder de la misma manera y yo creo que más allá de la opción del rechazo, el rechazo estaba por los instrumentos. Nosotros creíamos que institucionalmente estaban los mecanismos para efectuar este cambio que se quería. Mira, yo creo que lo que se hizo a final de cuentas es lo mejor. Pero yo no veo ese problema.

Jaime Guzmán y todo lo que fue como figura política en su minuto, hoy día no son los tiempos de Jaime Guzmán, hoy día son los tiempos del país en su conjunto en general. Y en ese plano nosotros asumimos esa realidad y asumimos que esto es una oportunidad. Reconocemos también no haber tenido la visión estratégica de no haber perseguido con mucha más claridad las enormes falencias que teníamos como país, como sociedad y cómo definíamos esas prioridades.

Por eso, Jaime Guzmán es historia nomás, hoy la realidad es otra, los tiempos son distintos y hay que responder con otros instrumentos y hay que subirse a esta realidad y trabajar y producir las mejores ideas para construir la Constitución que nos va a regir por los próximos 50 años.

-En la UDI hay dos fracciones: hay una que es un poquito más progresista, pero hay otra que es bien conservadora. ¿Usted piensa que la conservadora piensa lo mismo que usted?

Yo pienso que los grupos más conservadores han ido entendiendo que hoy día hay que asumir esa realidad. El país llegó al punto en que está. Se reconoce el papel y el aporte que ha tenido la institucionalidad para llegar a esta condición, me refiero a esta condición de desarrollo, con todas sus falencias y todas sus limitaciones con todos sus aún defectos que tiene. Pero ahora lo que hay que hacer es ver cómo resolvemos los problemas hacia adelante.

Dentro de nuestro partido hay bastante más diversidad hoy en día. No es un partido monolítico, yo mismo y varios más hemos estado ajenos a posiciones y resoluciones frente a temas legislativos, porque creemos que hay que mirar los desafíos. Me da la impresión de que estos sectores más conservadores están llegando a entender de que hoy día estamos frente a un escenario que requiere una reingeniería institucional profunda.

-Volviendo a lo del tercer retiro. Si una persona en su circunscripción se le acerca y le dice: “Senador, soy de clase media y no tengo las lucas para pagar este mes o el mes que viene”. ¿Usted le podría decir que no va a aprobar el tercer retiro?

Le diría lo mismo que te dije a ti, que además me lo preguntan a diario dicho sea de paso, vengo recién de Puerto Aysén y me encuentro con comerciantes y pequeños empresarios turísticos, gente que tiene una cabañita, un pequeño restaurant, una gastronomía y me dicen exactamente lo mismo y lo mismo le digo: “Estimado amigo, pucha, estamos absolutamente claros respecto a la enorme necesidad que tenemos en este minuto, y espero sinceramente que rápidamente con la mayor agilidad posible se logre perfeccionar la idea de justicia del Estado”.

Yo creo que aquí el Estado, hoy día, el Gobierno, es el que tendrá que presentar los instrumentos, pero el Estado es el que tiene que meterse la mano en el bolsillo de manera mucho más sustantiva para que esa persona no se afecte todavía doblemente más, y que podamos realmente tener los recursos y los medios para que pueda salir adelante de la situación que está viviendo en estos minutos.

Si así no puede ser, vamos a analizar la situación en su minuto y en su contexto.

-Y en su contexto puede ser a favor…

Todo puede suceder, yo ya aprobé dos retiros, te fijas. Espero sinceramente que podamos salir bien con las ideas, que realmente podamos tener una propuesta de solución que esté a la altura, acorde a la realidad que estamos viviendo.