Las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado aprobaron el proyecto del Gobierno para el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero sin el “autopréstamo” y con universalidad.

La jornada no estuvo exenta de cuestionamientos, sobre todo para los senadores que se abstuvieron en la votación sobre la idea de legislar la iniciativa del Ejecutivo: Carolina Goic (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC).

En conversación con Podría Ser Peor, la senadora Goic explicó su votación, respondió a las críticas y detalló cuáles son los pasos a seguir tras la aprobación, con modificaciones, de la iniciativa del Gobierno en ambas comisiones.

“Fui objeto de hartas críticas bien ásperas en la mañana por viabilizar el que se discutiera el proyecto del Gobierno, pero para mí la responsabilidad es con la gente. Mañana vamos a votar la reforma constitucional, hay necesitamos tres votos de senadores de Gobierno y es dudoso que estén, entonces no podíamos correr el riesgo que la gente se quedara sin pan ni pedazo”, argumentó.

A su juicio, lo anterior permitió garantizar que, si no se aprueba la reforma constitucional, va a estar la alternativa del proyecto del Gobierno, pero en los mismos términos en que se había aprobado en la Cámara de Diputados.

Aclaró que no “comparto que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional porque esa no es la vía para generar acuerdos”.

Respecto a los cambios realizados a dicha alternativa, detalló que, en vez de los 60 días para recibir los recursos, sea cada 15 días cada cuota. “Lo bueno aquí es que tengamos certeza de cuándo va a llegar el segundo retiro a quienes lo puedan efectuar”, estimó.

Lo que sí quedó son los impuestos y aclaró que, si bien es partidaria de aprobar la reforma constitucional, va a rechazar la extensión tributaria que trae. “Lo que pasa es que no es necesario un artículo para que quede sin impuestos porque el pago es lo natural, entonces para que no se pagara impuesto a las rentas más altas de nuestro país, teníamos que tener una indicación o un artículo que lo exceptuara y eso es lo que yo soy partidaria de rechazar en la reforma constitucional y lo he dicho desde el primer día”.

Insistió que “lo que todos queremos es darle certeza a la gente pronto. Vamos a respaldar, hablo por la oposición y los independientes, la reforma constitucional, pero en caso de que no estén los votos, acto seguido, este proyecto (del Gobierno) tiene urgencia, deberíamos votarlo lo antes posible y dar certeza a la gente”.

También aseguró que tras las críticas recibidas en su contra y de los senadores Letelier y Pizarro, sintió que “a muchos les daba lo mismo, no les importaba que se perdiera la posibilidad del retiro (…) lo que teníamos que hacer acá es generar la alternativa y finalmente el Gobierno entendió que tenía que patrocinar el aumento del monto, de las 100 UF a las 150 UF, para que sobre esos temas no hubiera dudas”.

Revisa la entrevista completa a continuación: