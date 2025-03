"No sé si el cargo lo ha puesto nervioso": Aguilar apunta a Desbordes tras paro de profesores en Stgo.

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Profesores de Santiago inician paralización por pagos incumplidos y beneficios en peligro, según presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Denuncian que el alcalde Desbordes no pagó bonos completos y muestra actitud agresiva. Colegio de Profesores considera recurrir a tribunales laborales ante conflicto. Desbordes asegura pagos, mientras se evalúa continuar con la paralización.

Durante esta jornada de miércoles, profesores y profesoras de la comuna de Santiago iniciaron una paralización indefinida, acusando pagos incumplidos por parte del municipio y exigiendo la continuidad de sus beneficios.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien comentó que está “triste de no poder iniciar el año escolar en Santiago, como hubiésemos querido”.

“Lamentablemente, este conflicto que se inició en diciembre y que en enero se concretó, con el no pago del sueldo completo”, agregó

Asimismo, planteó que “los bonos y asignaciones son parte de la remuneración (…) Cuando hay beneficios adicionales a lo que tienen todos los profesores del país, y eso lo permite el artículo 46 del estatuto docente, y es lo que se pactó desde el alcalde Lavín, y todos los demás alcaldes respetaron”.

“Cuando viene el nuevo alcalde Desbordes, y pretende unilateralmente terminar eso, porque eso es lo que quiso hacer, porque ahora está diciendo que lo reconoce, que lo van a pagar. Pero, en realidad, lo que él hizo fue decir ‘esto no se va a pagar’ y en enero pagó sólo la mitad de este bono. Entonces, hubo una merma en las remuneraciones”, añadió.

Por otra parte, Aguilar arremetió contra el jefe comunal de Santiago: “Él es muy agresivo en sus dichos, muy descalificatorio, muy belicoso. No sé qué le pasó, porque él dentro de su sector político se caracterizaba por tener una actitud más dialogante. Tuvo un cambio de perfil muy grande. No sé si el cargo lo ha puesto muy nervioso, muy estresado, a pesar de que tomó vacaciones al inicio. No sé si fueron insuficientes. Pero, ¿por qué tan agresivo? Cuando lo que está haciendo la gente es reclamar un derecho”, dijo.

En cuanto al anuncio de Desbordes de ir a Contraloría, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que, a su juicio, “el ente más competente, si hubiera que ir a un ente externo a resolverlo, son los tribunales laborales, y estamos preparando una presentación nosotros”.

En tanto, también comentó que “resulta bien lamentable haber llegado a esta situación con, además, un trato que yo creo que fue muy poco deferente de parte del alcalde durante todo este tiempo. Esto también ayuda a que el conflicto se agudice”.

“Cuando hay faltas de respeto, cuando comprometen dar una respuesta y no la entregan, cuando se cita a una asamblea y esa asamblea llega, y no hay respuesta alguna”, agregó.

En ese sentido, Aguilar señaló que “la forma importa, no se puede andar por la vida a las patadas, echando la caballería encima, pasando máquina”.

Por otro lado, también durante este miércoles, Mario Desbordes aseguró que se realizarán los pagos. Ante esta situación, el entrevistado sostuvo que se realizarán las votaciones correspondientes para ver si continúa le paro.

