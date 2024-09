Una familia fue víctima de un violento asalto en La Florida, específicamente en calle El Tranque, cuando delincuentes armados con un fusil o subametralladora amenazaron al conductor, su pareja y su hermana, rompieron los vidrios del vehículo con objetos contundentes, los despojaron de sus pertenencias y golpearon al conductor antes de darse a la fuga. A pesar de solicitar que les dispararan en las extremidades para sobrevivir, los asaltantes se alejaron, dejando el vehículo, el cual tenía cortacorriente, en avenida México con Rojas Magallanes. Hasta el momento no hay detenidos, siendo la Brigada de Robos de la PDI la encargada de la investigación.

Una de las víctimas del violento asalto sufrido por una familia en La Florida relató los momentos que vivió durante el hecho.

Todo ocurrió la noche del domingo en calle El Tranque.

Delincuentes que portaban armamento largo amenazaron a un conductor, su pareja y su hermana, quienes circulaban abordo de un vehículo.

Hasta ahora, se trabaja para establecer si dicho armamento se trataba de un fusil o una subametralladora, como también para determinar si era real o de fantasía.

Los asaltantes amenazaron con dicha arma a las víctimas, como también rompieron los vidrios con objetos contundentes, para así quitarles sus pertenencias y el vehículo.

Tras lograr su cometido, y golpear en la cabeza al conductor, se dieron a la fuga. Sin embargo, el vehículo tenía cortacorriente, por lo que fue encontrado en avenida México con Rojas Magallanes.

Catalina, una de las víctimas, relató a la prensa que, al ver a los delincuentes armados, temió por su vida y que incluso pidió que le dispararan en las extremidades para sobrevivir.

“Estos tipos estaban con una metralleta, apuntándonos constantemente… Me bajé tranquilamente, le pase la mochila, pero él seguía con la intención de apuntarme al estómago para en cualquier momento dispararme. Por eso yo en algún momento le digo ‘si me disparas, dispárame a las piernas o a las manos’, para claramente no dañar mi cuerpo”, declaró.

Por su parte, el conductor llamado Alex señaló que “yo lo único que pedía era que simplemente no nos dispararan”.

“Entrego todo. Aun así, entregando el vehículo, entregando las llaves, entregando mi teléfono celular, me golpean en la cabeza. Me provocan un corte, sangraba muchísimo”, agregó.

Por ahora, no hay detenidos. La investigación la lleva la Brigada de Robos de la PDI.