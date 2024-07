Nuevas revelaciones relacionadas con criptomonedas se conocieron durante las últimas horas sobre el caso Cathy Barriga, esta vez relacionadas con su hijo, Vicente González Barriga; y el esposo de la exalcaldesa, el diputado Joaquín Lavín León (UDI).

Según informó Canal 13, en medio de la investigación que se sigue contra Barriga (independiente por Chile Vamos) constan antecedentes de millonarias inversiones de su marido en el ámbito de las monedas virtuales.

En específico, se señaló que entre 2018 y 2021, Lavín invirtió más de $48 millones en criptomonedas a través de la plataforma Buda.com.

La inversión terminó cuando Buda solicitó al parlamentario una justificación de los dineros ingresados, lo que no llegó, por lo que su cuenta fue suspendida temporalmente.

Pero eso no es todo. En septiembre de 2018, a través de la misma plataforma, recibió un traspaso de 12.600 dólares en criptomonedas (algo así como $12 millones) por parte de su hijastro, Vicente González Barriga.

El citado medio afirmó que este depósito se hizo cuando González tenía 19 años y tres meses antes que iniciara actividades.

Defensa de Cathy Barriga habla sobre Lavín y criptomonedas

Cristóbal Bonacic, abogado defensor de Barriga, declaró a Canal 13 que “no existe ningún peso que haya llegado al patrimonio de doña Cathy y de su marido, que no responda a dineros provenientes de sus trabajos respectivos”.

“El señor Lavín, como consecuencia que no iba a hacer más inversiones, obviamente no renovó esa solicitud y, por lo tanto, su cuenta se canceló. No fruto que no lo aclarara, sino que ya había dejado de tener inversiones a través de esa plataforma”, agregó el profesional.

Ni Barriga ni Lavín se refirieron a estos antecedentes.

“No tenemos ningún inconveniente que el Ministerio Público investigue todo aquello que le parezca prudente, por cuando aquí no existe una actuación irregular y menos ilícita en ninguno de los aspectos posibles”, añadió Bonacic.

Cathy Barriga está con arresto domiciliario total en una investigación en su contra por eventual corrupción durante su rol como alcaldesa de Maipú.