Cuando las tratativas de gobernadores regionales en el oficialismo tuvieron inicio durante la semana pasada, tanto el Socialismo Democrático como sectores del Frente Amplio aspiraban a resolver pronto el apoyo a Claudio Orrego (exDC), en la Región Metropolitana. Pero el Partido Comunista sigue insistiendo con poner sobre la mesa de negociación la posibilidad de presentar un candidato, con su secretaria general y expresidenta de la CUT Bárbara Figueroa como pomo potencial alternativa, y Claudina Núñez, exalcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, como plan B.

“La postura del PS es candidatura única en cada región. El esfuerzo hecho para el pacto municipal requiere lo mismo a nivel de gobiernos regionales. No se entendería un candidato a alcalde con dos candidatos a gobernador”, afirmó este lunes la presidenta del PS Paulina Vodanovic, de acuerdo con el diario La Segunda. Ella ha señalado por Orrego -segundo político más bien evaluado en la Cadem, después de Evelyn Matthei.

Más allá de si Figueroa u otro tendría posibilidades de ganarle (el FRVS levanta la candidatura de Nathalie Joignant), los comunistas apuestan en no dejar huérfano a un creciente electorado de izquierda en la RM que podría tomar distancia de votar por Orrego según argumentan desde el partido.

El cálculo comunista apunta también a consolidar el sostenido ascenso de su votación en la zona, pensando en las elecciones parlamentarias en 2025. De sus 6 alcaldes electos en 2021, 3 están en esa región (Javiera Reyes, en Lo Espejo, Daniel Jadue en Recoleta y Irací Hassler en Santiago, y sus 14 diputados escogidos ese mismo año, 7 son de la Región Metropolitana, incluida Karol Cariola, primera mayoría nacional con 78.719 votos.

Todo este peso se vio reflejado en la elección para senador, donde lograron 1 de los 5 escaños, con Claudia Pascual, que sumo el 3.82% (109 mil sufragios) que le aportó el fallecido líder PC Guillermo Teillier. La lista de Apruebo Dignidad la completaban, entre otros, Karina Oliva con 4.24% (112 mil), todos ellos por lejos más votados que el primero de la lista del Socialismo Democrático y la DC, la misma Vodanovic, que entonces, antes de ser presidenta del PS, obtuvo solamente 2.68% (71 mil). El exdiputado DC, Gabriel Silber, sacó 2.21% (58 mil) y la expresidenta del PPD Natalia Piergentilli cerró con 0.64% (17 mil), incluso superada por el RD Sebastián Depolo, (1.84%, 48 mil votos).

En la elección del Consejo Constitucional de 2023, el PC tuvo aún más crecimiento: esta vez con voto obligatorio, Karen Araya obtuvo 494.436 sufragios (12.51%), siendo la segunda más votada a nivel nacional después del republicano Luis Silva. Sin tener un perfil público muy notorio, Araya sorprendió con su votación que en el oficialismo atribuyeron a “la máquina PC”, en la RM. En la izquierda, le siguieron los candidatos del FA Yerko Ljubetic (7.08%) y Camila Miranda (4.72%), mientras que los de la exConcertación quedaron más atrás: el PS Sadi Melo (3.98%), la DC Carmen Frei (2.74%), y Piergentilli (2,72%).

Así, los bajos rendimientos electorales en la RM de los partidos que hasta ahora apoyan a Orrego (DC, PS y PPD) han sido constantes, mientras la izquierda ha crecido fuerte. En la primera vuelta de la gobernación de 2021, siendo Claudio Orrego, el favorito, sacó 25,5% (658 mil votos) y Karina Oliva, con el respaldo del Frente Amplio y una alianza con el entonces abanderado comunista Daniel Jadue, le ganó con 23,4% (602 mil), además de que Joignant obtuvo 15,9%. Y en el balotaje, con el voto de derecha presumidamente inclinado a su favor, ganó por poco a la candidata FA: 52.7% (785 mil) versus 47.3% (704 mil). Estas cifras demostrarían la existencia de un voto duro de izquierda que difícilmente pueda ser seducido por un exDC como Orrego, aseguran en el PC.

Miradas para Atacama y Coquimbo

A pesar de la irrupción de Figueroa desordenar el mapa al oficialismo, en los partidos también apuntan que puede ser una herramienta para negociar candidatos a gobernados con chances en otras regiones, siendo Coquimbo una de las principales apuestas del Partido Comunista, con el core Javier Vega, apoyado por el senador Daniel Núñez.

“Se me ocurre más como un elemento para la negociación electoral: apretar para negociar y luego bajarse antes de la primera vuelta (…) Imagino que el PC está bregando por tener 2-3 candidaturas en otros lugares, no tiene ningún gobernador y querrá conseguir Atacama, una región con alta presencia comunista, donde fue diputado Carmona, que entiendo quiere volver a competir por la senatorial”, explicó el analista Pepe Auth a La Segunda, quien cree que aunque “hay votos comunistas en la RM, Figueroa no es una candidatura con mucha viabilidad”.

La secretaria general del Partido Comunista fue candidata a constituyente en 2021, y sacó solamente 2.73% (10.153 votos) en el distrito 12 (La Florida-Puente Alto), lejos del 7.6% de Beatriz Sánchez y el 5.6% de Giovanna Grandón, la “Tía Pikachu”.

Mientras tanto, el cientista político Kenneth Bunker cree que el “gallito” del PC obedece una vez más a una tensión “entre las dos almas del Gobierno”, y que en ese cuadro los comunistas buscan negociar: “No creo que el PC llegue al final con esta candidatura, lo que buscan es incorporar en el programa de Orrego ciertas ideas, personas y cargos si gana la gobernación. Eso, además de presionar para negociar candidaturas en otras regiones”.

Para Auth, hay riesgos para el PC. “Es el suicidio del PC, termina de perder Santiago ya que la salvación de Irací Hassler es ir de dupla con Orrego, pero si va a hacer dupla con Figueroa, hasta ahí no más llega”, mientras que a Orrego, cree, le conviene tener un competidor de izquierda “para posicionarse más al centro.”