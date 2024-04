Este viernes se informó que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no irá a la reelección en las próximas elecciones municipales de octubre.

Según consignó La Tercera, el anuncio oficial lo realizará pasadas las 13:00 horas, en el contexto del lanzamiento del proyecto de recuperación del Café Literario del Parque Balmaceda, que sufrió serios daños durante el estallido social.

En este sentido, se abre a la posibilidad de una carrera presidencial para Evelyn Matthei. Un tema que ella no ha confirmado, pero que varias figuras de la oposición han dejado ver.

Según los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano, publicados el pasado 31 de marzo, en las preferencias presidenciales sigue liderando Evelyn Matthei (24,9%), seguida por José Antonio Kast (11,7%) y la expresidenta Michelle Bachelet (8,1%).

Recordemos que el líder de Republicanos, José Antonio Kast, emplazó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a definir una eventual repostulación al municipio capitalino.

“Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia. Primero no lo necesita y segundo ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial (…)”, dijo en su oportunidad el excandidato presidencial.

