Este jueves, una protesta de taxis colectivos de Puente Alto, principalmente, sucede en el sector del paradero 14, en la avenida Vicuña Mackerna con Américo Vespucio. Esta movilización fue convocada en el día de hoy para exigir soluciones en materia de los combustibles, considerando las fuertes alzas que se han experimentado en las últimas semanas y que ellos se vieron afectados.

Lo que muchos manifestantes piden es que se cumplan algunos compromisos de campaña que Gabriel Boric había realizado con ellos. El presidente se había comprometido a tener un proyecto que proponía el bono compensatorio de 15 UF al año por vehículo como una forma de aliviar la pesada carga que las alzas de combustibles significan para los pequeños transportistas.

Además, han pedido que el Ministerio de Transportes se haga cargo también de las propuestas y también de soluciones respectos a las demandas en materia de combustibles.

“Estamos esperando dos años que esto ocurra. Hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, con Transportes, y esto no se cumple. O sea, la palabra del presidente no se ha cumplido. Ninguno de los ministros con los cuales nos hemos relacionado, planteado este tema, desconocen eso. Por lo tanto, creo que hemos esperado harto tiempo. Además, el ministro de Transportes tiene una política de exterminio con taxis colectivos. No solo de Santiago, sino de todo Chile y se ha triplicado la cantidad de buses en la comuna y eso ha hecho que nuestro trabajo se vea afectado y disminuido”, afirmó Luis, uno de los conductores presentes.