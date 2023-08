Surgen nuevos videos de la noche del domingo recién pasado, cuando ocurrió un incidente en el sector de camino a Copihue. Donde dos guardias municipales de Calera de Tango redujeron a un conductor presionando la zona de su cuello por varios minutos, según antecedentes del Ministerio Público. Lo que habría provocado su muerte presuntamente por asfixia.

Una situación que está siendo investigada por la Fiscalía, para determinar si el actuar de los funcionarios fue prudente y si estaba permitido. “Lo que sí podemos decir, es que lamentablemente, a raíz de esto mismo, los funcionarios municipales reducen a esta persona por varios minutos, y en ese contexto es que esta persona habría fallecido”, señaló el fiscal Sergio Soto.

En las imágenes se puede observar que el hombre camina con las manos arriba y con un celular en una de ellas, mientras los funcionarios se encuentran cerca de él, indicándole que no se aproxime a los autos que circulaban por el sector. “Ayúdame, no he hecho nada“, dice en el momento.

En otro se ve como dos de los guardias lo tienen reducido en el piso, mientras el hombre trata de decir algo, pero no se logra entender.

Hasta el momento, no se ha podido confirmar si el hombre estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, porque en el vehículo no se encontró ningún elemento que lo indicara.

Y en el último video, se puede ver cómo los funcionarios intentan comunicarse con él, sin embargo, se nota inconsciente. Por lo que una guardia pide que le tomen el pulso, al parecer, ya había perdido la vida.

