Maximiliano Antonio Concha Silva es el nombre del asaltante que durante esta mañana fue abatido en el frustrado robo al interior del Aeropuerto de Santiago. Condenas por armas, homicidio y robos con intimidación son parte del extenso prontuario de quien buscó, junto a un puñado de individuos más, de hacerse de uno de los botines más cuantiosos nunca antes sustraído. Un dato no menor. En diciembre de 2020, la Corte Suprema, previa presentación de un recurso de amparo, le otorgó el beneficio de la libertad condicional a Concha Silva que cumpliría su condena en diciembre de 2021.

La mañana de este miércoles 8 de marzo los móviles policiales de los distintos medios de comunicación se desplazaron al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez. La noticia, a eso de las 8 de la mañana, daba cuenta de una serie de disparos al interior del sector W del terminal aéreo, donde minutos antes un avión de la aerolínea Latam había aterrizado con 32 millones de dólares en su interior desde Miami.

A medida que los minutos transcurrían, se iban conociendo detalles del frustrado robo. Uno de ellos, la desafortunada muerte de uno de los guardias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Claudio Villar Rodríguez. Un segundo punto es que los delincuentes ingresaron por el área perimetral del aeropuerto a bordo de tres o cuatro vehículos, lo cual develaría lo planificado que estaba la comisión del delito.

Lo que no esperaban los delincuentes es que personal AVSEC de la DGAC utilizara sus armas de servicio y repelieran el atraco, el que pudo ser uno de los más cuantiosos en la historia del país. Pero además de Villar Rodríguez, hubo otro fallecido: se trata de uno de los delincuentes que buscó hacerse del botín. Hablamos de Maximiliano Antonio Concha Silva, según información que maneja la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Concha Silva no es un extraño en materia delictual. Y es que este sujeto cuenta con un extenso prontuario policial: condenas por armas, homicidio -en enero de 2004- y robos con intimidación son parte de su registro delictual, el que hoy, pese a su fallecimiento, suma un nuevo antecedente. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío consultó en el buscador del Poder Judicial el nombre de Maximiliano, quien en diciembre de 2020 recibió el beneficio de la libertad condicional.

Libertad

El pasado 11 de diciembre de 2020 la Corte Suprema revocó una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien no dio a lugar un recurso de apelación de Maximiliano en su intento por obtener el beneficio de la libertad condicional. Concha Silva, en ese entonces, se encontraba al interior del CCP Colina II cumpliendo un saldo de condena de 2.142 día. No era la primera vez que intentaba salir en libertad a través de esa vía.

Previamente, en el primer semestre de 2020, Gendarmería decidió no postular a Maximiliano a la libertad condicional ya que no cumplía con el requisito de los últimos cuatro semestres de conducta intachable, cuestión por la que también recurrió al tribunal de alzada capitalino a través de un recurso de amparo. Pese a esto, no se dio por vencido y postuló nuevamente, pues su condena, en ese entonces, finalizaba en diciembre de 2021. Es decir, le quedaban unos meses al interior de la cárcel.

Ya en la segunda parte de 2020, Maximiliano repitió la fórmula y volvió a postular al beneficio, el que nuevamente no tuvo un final como el que quería. Esta vez la Comisión de Libertad Condicional que sesionó al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su solicitud a raíz de un informe desfavorable de Gendarmería. Esta vez, eso sí, recurrió al máximo tribunal de Justicia del país, vía recurso de apelación.

Fue en esa instancia procesal que Maximiliano recuperó su libertad. Según el fallo del máximo tribunal, que revocó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, Concha reunía los requisitos para acceder a él. Pasaron 2 años, 2 meses, y 25 días para que Concha Silva volviera a ser materia noticiosa. Esta vez quiso robar un millonario botín desde el aeropuerto de Santiago, hecho que le significó su vida.