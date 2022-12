La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a la aprobación de un proyecto de resolución en la Cámara Baja, el que criticaba su gestión al mando del municipio.

Se trata de una iniciativa presentada por diputados de Renovación Nacional (RN), que buscaba solicitar al Gobierno su colaboración para enfrentar la delincuencia en la comuna, acusando que la gestión Hassler “ha contribuido a profundizar la crisis en seguridad y salubridad”.

Ante ello, Hassler utilizó Instagram para dar sus descargos y señalar que los parlamentarios RN buscan empatar luego que se denunciara que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), estaría involucrado en hechos de corrupción y habría guardado dinero mal habido en las paredes de su casa.

La militante comunista señaló que en la misma semana en que se conoce dicha situación, “su bancada en el Congreso pretende empatar de una manera baja y sin sustento, guardando silencio sobre esos graves hechos”.

“En vez de hacerse cargo de hechos de tal gravedad, lanzan una cortina de humo para desviar la atención hacia Santiago”, agregó.

La jefa comunal además señaló que ella triunfó en las últimas elecciones municipales, luego que el exalcalde Felipe Alessandri (RN) y el gobierno de Sebastián Piñera, “no supieron dar soluciones para los anhelos de la ciudadanía”.

“Recordemos que hasta hace no poco tiempo, ese mismo partido gobernaba desde La Moneda y el municipio de Santiago y no hicieron más que aportar a profundizar la crisis que hoy vivimos y que por lo mismo les ganamos en las elecciones. No sirven los generales después de la batalla, como pretende erigirse al parecer estos diputados”.

Finalmente, invitó a los congresistas “a que pongan las propuestas sobre la mesa para que trabajemos de conjunto y sacar adelante a nuestra comuna capital del país”.

“Nosotros seguiremos aquí, en terreno, como siempre lo hemos estado. Soy vecina de Santiago. Vivo y trabajo en esta comuna 24/7 por y para los vecinos y vecinas, y tengan por seguro que seguiremos dando esa batalla por la recuperación de todos nuestros espacios públicos”, cerró.