Este jueves se conocieron nuevos detalles de la muerte de Harlen Arias, mujer de 42 años que perdió la vida tras someterse a una cirugía plástica en Las Condes.

Ella falleció tras someterse a una abdominoplastía, intervención que le generó una descompensación que luego derivó en varios paros cardiorrespiratorios.

La intervención se realizó el pasado 13 de diciembre en la Clínica Los Dominicos, que según Chilevisión anteriormente funcionó como Clínica Paris y también como Clínica Clásica. Los cambios se habrían originado tras enfrentar problemas similares en el pasado.

Harlen, madre de un joven de 18 años y de un bebé de 1, ingresó a pabellón a eso de las 18:00 del martes y luego de tres horas comenzó a sufrir complicaciones.

Marcelo Fernández, pareja de la mujer, señaló al citado medio que “cuando llegué a la clínica, me muestran el cuerpo de Harlen y me dicen ‘mire, quedó bonita la cirugía, pero el cuerpo no resistió’. Me lo dijo el equipo médico, las personas que la habían operado”.

“El último mensaje que tengo de ella es a las 4:30 de la tarde (…) Nunca más tuve un mensaje de ella, siendo que ella siempre me hablaba, incluso cada media hora… Me vine a enterar que a las 6.30 estaba bien, que fue al baño con asistencia, y resulta que después hizo seis paros cardíacos. Entonces no me cuadra la información que me entrega la clínica”, agregó.

Otros detalles que se conocieron durante esta jornada es que la familia recién se habría enterado a las 16:00 del miércoles sobre la muerte de Harlen.

Además, CHV informó que quien habría ejecutado la operación sería un kinesiólogo extranjero, con participación de un técnico en enfermería y un presunto médico que no sería especialista en cirugías plásticas.

El caso es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. El fiscal Oriente, Francisco Lanas, señaló que se investiga si hubo algún delito en la muerte, por lo que se incautaron documentos y se tomó testimonio a protagonistas de la intervención como a sus familiares.