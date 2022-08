La exalcaldesa de la Municipalidad de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a la corrección que Contraloría General de la República hizo al monto sobre presuntas irregularidades durante su gestión en el municipio.

Según lo consignó la exjefa comunal al matinal de TVN, las acusaciones serían falsas y argumentó que estas dañan su imagen y aumenta el maltrato hacia su persona a través de redes sociales.

En la instancia, Barriga dijo: “Me veo en la obligación de hablar (…) Si tuviera que hablar cada vez que sale algo (de mí) en medios de comunicación, no habría un ser humano que lo pueda llevar. Me refiero a los que mostraron… y me imagino que han marcado rating… Es la publicidad de injurias reiteradas sin conocimiento… Esto parece farándula“.

Asimismo, se defendió de las acusaciones de, por ejemplo: la masiva compra de peluches de la mascota de Maipú, denominado “renacín”, y su compañera de la sanitaria “smapina”, donde un concejal de la comuna denunció el hallazgo de miles de los artículos en bodegas de la municipalidad.

Otro de los hechos, mostrados durante un reportaje en el matinal, se refiere a la compra de pasajes para que funcionarios y vecinos de la comuna viajaran a Mendoza, Argentina, para ver un ballet de la Cenicienta, en donde Contraloría ordenó la devolución de $14 millones.

La muestra de estos hechos durante el programa televisivo, motivó a la alcaldesa a realizar los descargos, además de enfrentarse a los periodistas.

“Una de las misiones era mejorar la calidad de las personas (…) Pero ustedes lo transforman gracias a las palabras políticas de personas como concejales y alcaldes, que no son capaces de hacer, sino que ensuciar a otras personas y que me han llevado una y otra vez a Contraloría (…) Que ustedes divulguen las barbaridades de un alcalde incompetente… más que el daño a la honra de una persona”, comentó la exalcaldesa.

Contraloría sube a $31 mil millones presuntas irregularidades durante gestión de Barriga en Maipú

Recordemos que Contraloría reportó el aumento del monto sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, cuando su exalcaldesa, Cathy Barriga, estaba al mando.

Las investigaciones, que apuntaban a posibles anomalías en la contabilidad de la Corporación Municipal de Maipú, indicaron que el presupuesto final para el 31 de diciembre de 2020 “se cifró en $119.313.870.947, monto inferior a los ingresos devengados en el período, que totalizaron $147.033.720.684, y superior a los percibidos que ascendieron a $115.390.042.891“.

Lo anterior, según las palabras de Contraloría, significa un saldo “por percibir de $31.643.677.793, hecho que afecta la contabilidad patrimonial”. Es a raíz de esto que el organismo fiscalizador ordenó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.