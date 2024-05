Magdalena Villagrán, la mujer que se hizo viral al lanzar un ‘completazo’ a otro comensal del local viñamarino Cevasco, relató el episodio y qué la llevó a tomar la decisión que fue grabada y publicada en redes sociales.

Así, en conversación con La Cuarta, relató que lanzó el completo luego de que el hombre comenzase a insultarla a ella, y que incluso la amenazó cuando se iba del recinto.

La tensión previa al ‘completazo’

“Él le decía al garzón todo el rato que atendían mal, y que eran lentos (…) se quejó todo el rato, hablaba solo, y gritaba que el local no era el mercado pa’ que gritaran”, relata la mujer, agregando que ante esto último ella reaccionó con disgusto, gatillando la interacción entre ambos.

“Ante la insistencia del tipo, que alegaba por el ruido ambiente del local, dije: ‘uy, qué paja’, reacción tras la cual él me preguntó: ‘¿qué?’, súper prepotente; y le dije tipo: ‘has estado todo el rato hueveando y tratando mal al garzón; si querí ir a un lugar piola anda a comer al Portofino o a San Martín’”.

Fue entonces que el hombre “empezó a insultarme que yo era guatona, que seguro yo era muy rica y bla bla bla”.

“Y ahí cuando ya empezó a insultarme a mí, me enoje y le tiré el completo, porque se le dijo de hartas formas que se quedara piola y dejara de huevear, y seguía”.

Las amenazas

Magdalena admite que “no pensó” sobre cómo podría reaccionar el hombre, “y después igual él me amenazó, que su hermana me iba a pegar, que yo no sabía con quién me había metido, que yo no sabía ‘quién era mi hermana’, que no sabía con quién me había metido”, todo esto “justo antes de que se parara a pagar, y mientras se limpiaba el brazo de la chaqueta”.

Tras ello, la mujer también se retiró del recinto, preocupada. “En el momento yo me fui igual quede nerviosa. Y después me contactó la página y me regalaron una ida a comer para dos personas, o sea, yo y otra más”.

Asimismo, “el garzón igual me preguntó cómo me sentía yo y todo”.

“Ahora no sé, igual pienso que si hace algo, qué lata… pero no creo; es que él tampoco pensó que alguien iba a grabar o algo así (…) No creo que ahora que se sabe más haga algo”, evalúa la mujer. “No sé si fue lo correcto, porque la violencia no es la forma; pero sí creo que fue una forma de que parara de huevear, si al final se le dijo de muchas formas y él no quiso entender”.