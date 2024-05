Uno de los iconos de todos los tiempos de la lucha libre sin duda que es el mítico Ric Flair, quien consiguió un legado de más de 50 años en las competiciones de la WCW y la WWE.

Sin embargo y fiel a su estilo, el llamado ‘The Nature Boy’, fue protagonista de un verdadero ‘show’ luego de ser expulsado de un restaurante por estar en estado de ebriedad y realizar acciones en contra de los asistentes al local.

Fue precisamente Ric Flair quien en su cuenta oficial de X (anterior Twitter), dio cuenta de un supuesto ‘mal trato’ que él local, Piesanos Stone Fired Pizza, tuvo en su contra al asegurar que “gasté 1.500 dólares solo para ser tratado con la mayor falta de respeto de la que jamás había experimentado en toda mi vida”.

“Después de tomarme fotos con 20 clientes y personal, me pidieron que me fuera por un problema que tuve con el gerente de cocina”, indicó el exluchador.

No obstante, el copropietario del lugar, Jerry Roberts, charló con el medio The Gainesville Sun y reveló parte del ‘show’ que protagonizó Ric al interior del local.

“Flair estaba ‘borracho y alborotando al personal’. Le gritó un ‘Woo’ (su característico grito) a una señora ciega en la cara. Además, agarró unos muebles y los agitó de forma amenazante tras enfrentarse al personal”, declaró Roberts.

Lo cierto que es un nuevo capítulo en su vida fuera del espectáculo que es la lucha libre y que llega para empañar su legado conseguido a lo largo de todos sus años de carrera en la WWE.

I Spent $1500 At @PiesanosSFP To Be Disrespected More Than I Ever Have In My Entire Life. After Taking 20 Pictures With Customers And Staff, I Was Asked To Leave Because Of An Issue I Had With The Kitchen Manager Taking Too Long In The Bathroom. I Would Highly Recommend That…

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) May 5, 2024