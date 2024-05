Luis Enrique, entrenador del PSG, lamentó la eliminación de su equipo en las semifinales de Champions ante un Dortmund que, a su juicio, no fue superior en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria pero aprovechó mejor sus oportunidades, y abogó por levantarse lo antes posible de lo que definió como “un mazazo”.

“Es un momento triste en el deporte cuando pierdes y sobre todo de esa manera. Felicito al Borussia, ha hecho una Champions destacada y en los dos partidos ha competido muy bien. Hemos hecho seis palos en total, 31 disparos a puerta hoy y no hemos marcado un solo gol, algo prácticamente imposible de creer”, resumió el técnico español a Movistar.

“No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, el resultado es el que es y les felicito y les deseo lo mejor para la final y nosotros, a recuperarnos del mazazo”, añadió Luis Enrique, quien aseguró que “intentaremos levantarnos lo antes posible para la siguiente oportunidad”.

“El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera, por no conseguir el objetivo. Si analizamos partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores, hemos disparado al poste seis veces, el fútbol es a veces injusto y hemos disparado 31 veces a portería y seis postes pero no hemos marcado. El fútbol premia al que marca”, señaló en la rueda de prensa tras el partido.

Luis Enrique recordó que su objetivo al principio de temporada era “disputar al máximo todos los trofeos” y pidió hacer balance “cuando acabe la temporada, tras la final de Copa”, el último trofeo que pueden lograr tras haber conquistado la liga francesa.

“Todos los equipos del mundo tienen que mejorar aspectos, no somos un equipo muy poderoso a balón parado, tenemos otras virtudes, como la de crear 30 ocasiones, si pongo a jugadores de 1.90 no nos meten gol de cabeza, pero no tendríamos tantas ocasiones. Mis equipos corren riesgos”, añadió.

“He visto un equipo con un espíritu competitivo hasta el minuto 95, con un derroche físico envidiable, una afición increíble, y quiero que esa comunión se siga produciendo la próxima temporada. La afición valora que sudes la camiseta, que no des un balón por perdido”, señaló.

Por último, reveló que se encuentra “muy orgulloso con todo el equipo” y evitó referirse a la mala actuación de Kylian Mbappé: “que triste sería que un entrenador no esté con sus jugadores y no se ponga por delante en la derrota. El entrenador es el máximo responsable porque es el que toma las decisiones y tomaría las mimas”.