En un juicio histórico, Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, testificó contra Donald Trump, quien está acusado de ocultar un pago por su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial.

La actriz de 45 años afirmó que tuvo un encuentro sexual con Trump en 2006 y recibió $130,000 para no hablar del episodio durante la campaña electoral de 2016, en la que Trump resultó electo.

En su testimonio, Daniels describió cómo conoció a al empresario en un torneo de golf cuando él tenía 59 años y ella 27. Dijo: “Sabía que era mayor, probablemente mayor que mi padre”. En el juicio, presentaron una foto de ambos en el torneo, donde el expresidente de EEUU llevaba una camisa amarilla y sombrero, y ella un top negro.

Daniels relató que el exmandatario la invitó a cenar y la esperó en una suite de hotel con flores, vistiendo inicialmente un pijama de seda, que luego cambió por ropa de calle.

Durante el encuentro, hablaron de varios temas, incluyendo la frecuencia con la que Daniels debía hacerse pruebas de enfermedades sexuales debido a su trabajo.

JUST IN: With Stormy Daniels on the stand, she’s done little to help the case against Trump. It appears this is more about embarrassing the former President than anything. They spent a majority of the questioning having her describe the alleged romantic encounter.

Stormy… pic.twitter.com/t7cGRUE9mq

— 🇺🇸Travis Media Group🇺🇸 (@TM1Politics) May 7, 2024