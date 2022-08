El director del Servicio de Salud Metropolitano manifestó que "en septiembre del año pasado se generaron grandes aglomeraciones, donde hubo largas filas y esperas para vacunarse", por lo que las autoridades sanitarias hicieron un llamado a no vacunarse a última hora con respecto a las medidas que se llevarán a cabo en algunos recintos durante las Fiestas Patrias.

Durante un operativo de vacunación móvil, en el frontis del municipio de Estación Central, autoridades realizaron un llamado a completar el esquema de vacunación contra el COVID, de cara a la celebración de las próximas Fiestas Patrias.

El Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, junto al director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Wilhelm, y el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, recordaron que, solo en la región Metropolitana, hay más de un millón 300 mil personas rezagadas de la tercera y cuarta dosis.

Asimismo, recordaron que a seis meses de la última dosis se produce el bloqueo del pase de movilidad a los rezagados, lo que puede ser un inconveniente durante las festividades.

Según recalcó el seremi, “las restricciones para las personas que no están al día son no poder hacer viajes interurbanos, no asistir a eventos masivos”.

Soto destacó que en la región metropolitana “tenemos más de 620 mil personas con el pase de movilidad bloqueado, por la tercera dosis, y por la cuarta dosis, casi 690 mil personas más”.

Por eso recalcó que el “llamado es a vacunarse, a aprovechar estos puntos”. Al respecto, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, indicó que “al tener una población flotante muy grande, mucha de la gente que se vacuna no corresponde a Estación Central”.

Adelantarse y evitar filas

El director (s) del SSMC, Jorge Wilhelm, señaló que en la red que cubre las comunas de Santiago, Estación Central, Maipú y Cerrillos, “la semana pasada se administraron poco más de 11 mil dosis, un número casi cinco veces inferior a lo suministrado la última semana de mayo”.

Asimismo, advirtió que “en septiembre del año pasado se generaron grandes aglomeraciones, donde hubo largas filas y esperas para vacunarse”.

Además, indicó que “como SSMC hemos reforzado todos nuestros puntos de vacunación, con al menos un vacunatorio funcionando hasta las 20 horas en todas nuestras comunas”.