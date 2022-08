En su visita a la región de La Araucanía, la ministra de Salud, Begoña Yarza, se refirió al anuncio de una quinta dosis de vacuna contra el covid-19, precisando que estará enfocada en la población de riesgo.

También abordó los cuestionamientos de quienes acusan una “dictadura sanitaria” y los que piden eliminar el uso de la mascarilla en establecimientos educacionales.

En la ceremonia de conmemoración de los 70 años del Consultorio Miraflores de La Araucanía, la ministra reiteró que el último trimestre llegarán al país las nuevas dosis de refuerzo.

“La nueva dosis de refuerzo será para la población de riesgo”, precisó.

Esto con base a la recomendación del Consejo Asesor de Salud.

Previamente, la ministra había informado que esta nueva dosis debe incorporar tanto la variante que comenzó la pandemia como Ómicron.

Críticas por vacunación y solicitan eliminar Pase de Movilidad

Yarza recientemente se vio envuelta en una polémica tras asegurar que están identificadas las personas que están rezagadas en el proceso de vacunación, lo que derivó en que un grupo se manifestara afuera de su casa acusando una “dictadura sanitaria”.

Sobre eso, la autoridad recalcó que la vacunación en el país es parte de una tradición histórica y que han sido salvadoras de vida.

“Muchas de las personas que no se han vacunado son por problemas de acceso, porque trabajan todo el día y llegan muy tarde a la casa, o son jóvenes que estudian y trabajan. Lo que nosotros estamos haciendo es una lista de estrategias para acercarnos y poner vacunación cercana a los centros universitarios y de trabajo”, explicó.

“Nosotros lo que tratamos es de convencer a las personas y de adherir que vacunarse no es un problema individual. Cuando yo me vacuno, me cuido yo y a aquellas personas que quiero y de mi comunidad que son más frágiles”, añadió.

Parlamentarios han planteado la eliminación del Pase de Movilidad, a lo que Yarza respondió que con el avance de la pandemia se deben revisar las medidas adoptadas inicialmente. Actualmente, explicó, hay circulación de variantes que son muy contagiosas.

Obligatoriedad de mascarillas en Educación Parvularia

Un grupo de diputados solicitó al Presidente Gabriel Boric y al Minsal eliminar el uso obligatorio de mascarillas en la Educación Parvularia.

Esto luego que apoderados agrupados en una organización denominada Escuelas Abiertas, apelando a los efectos en la enseñanza y en total de horas en que los menores deben estar con cubrebocas.

Según precisó, esa será una de las materias que abordarán con el Consejo Asesor, asegurando que “no hay decisiones que sean arbitrarias sino basadas en la evidencia”.