Patricio, el motociclista que atacó a una conductora en la capital, explicó este miércoles por qué actuó de esa forma y dijo querer pagar los daños provocados al auto de la mujer. "No me reconozco, nunca pensé que podía actuar de esa forma", dijo.

Arrepentido dijo estar el hombre que fue grabado atacando al vehículo de una conductora en la capital, lo que se convirtió en viral durante las últimas horas.

El hecho ocurrió en avenida Santa María, cuando un motociclista inició una discusión con la mujer, lo que terminó con el individuo golpeando los espejos laterales del vehículo de ella.

Sin embargo, la conductora se bajó y desbloqueó la patente de la moto que iba oculta, lo que motivó al hombre a tomar una cadena para romperle el parabrisas.

El individuo se llama Patricio y habló con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde relató que ha recibido decenas de amenazas durante las últimas horas, lo mismo que su familia.

“Me han escrito cosas que yo creo que a nadie le gustaría… Sé que actué mal. Mi familia no debería verse afectada por estas cosas”, declaró.

El motociclista explicó que su molestia nació cuando, según su versión, intentó pasar por entremedio de unos vehículos en momentos en que el semáforo estaba en luz roja.

“La señora se corrió para no dejarme pasar”, dijo, para luego impactarlo por detrás. “Me ofusque mucho porque la última vez que me chocaron me robaron la moto”, agregó.

El involucrado dijo que estaba dispuesto a pagar los daños ocasionados a la conductora.

Junto con ello, explicó que “perdí el control”, que “en ningún momento pensé en golpear a la señora” y que “no me reconozco, nunca pensé que podía actuar de esa forma”.

Finalmente, declaró que la patente la tenía oculta para evadir el pago del TAG en las autopistas y que la cadena era utilizada para amarrar la moto cuando la estacionaba.

Revisa el video: