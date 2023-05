A las 9:30 de la mañana de este miércoles comenzó la demolición de casas ubicadas en las llamadas “Tomas VIP” al sur de Constitución en el sector de Puerto de Maguillines, en la región del Maule.

William García fue el abogado que representó judicialmente al municipio, en una acción presentada por los ocupantes ilegales de este terreno fiscal administrado por la Armada de Chile.

En conversación con BioBioChile, el jurista comentó que “hace más de cinco años, a propósito de diversas denuncias y fiscalizaciones, se contaba ya con la información necesaria para determinar que en este lugar se había producido una toma ilegal y una edificación, construcciones ilegales en un terreno fiscal”.

A raíz de esto, García dijo que el alcalde de Constitución “ejerció la facultad legal en febrero del año 2022, que le autoriza ordenar el desalojo y demolición de estas edificaciones ilegales”.

“Fue frente a esa decisión que los ocupantes ilegales presentaron un recurso de protección. Entonces, me correspondió tanto representar al municipio en la Corte de Apelaciones de Talca como en la Corte Suprema, sosteniendo tanto la legalidad del procedimiento como del contenido de ese decreto de demolición, lo que fue finalmente exitoso”, destacó el abogado.

En esta línea, García dijo que “la sentencia de la Corte Suprema se dictó hace algunas semanas y con este respaldo es que se ejecuta la demolición”.

Demolición de las “Tomas VIP” en Constitución

Según detalló el abogado, en este terreno habían 31 edificaciones donde “la mayor parte de ellas estaban desocupadas tanto de personas como de enseres”.

Incluso, García comentó que hoy “habían algunas personas que pretendieron resistirse físicamente a la demolición, incitados por el abogado, pero con la intervención de la fuerza pública se pudo ejecutar la demolición”.

El abogado precisó que las “primeras denuncias por parte de la comunidad se habían recibido en el municipio hace cinco años”.

“Cuando asume el actual alcalde, después de unos meses de estudio, toma la determinación finalmente de actuar”, indicó el jurista.

Comunidad de Constitución

García recalcó que “fue la comunidad de Constitución” la que alertó sobre estas edificaciones.

“Esta zona está un poco alejada del área urbana e históricamente fue una área usada por los habitantes de la comuna como una zona de recreación; que llegado un momento se la apropian estos ocupantes y ya no se puede ocupar abiertamente”, indicó el abogado.

Así también destacó que “con la intervención de la Armada es que se pudo lograr la demolición”.

Finalmente, el jurista dijo que “hasta el momento no se detuvo a ninguna persona, pero sí fue necesario conducir a ciertas personas para que no experimentaran ningún riesgo. Pero no fueron detenidas”.