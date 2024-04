En medio de las manifestaciones de trabajadores eventuales y la detención de las operaciones, el Puerto Coronel informó este viernes que intenta retomar las labores de la empresa y que este viernes participarán de la reunión con la delegada presidencial, Daniela Dresdner.

A través de un comunicado, desmintieron la información difundida por los sindicatos de trabajadores eventuales, a través de la Unión Portuaria de Coronel, donde aseguraron que la empresa no accedió a participar de una reunión con autoridades regionales.

Explicaron que tras el encuentro del pasado martes, donde además estuvieron representantes de Corma, se propuso esta reunión con la representante del gobierno en la región, pero la instancia fue reagendada para este viernes.

“Como ha sido la tónica, los dirigentes de los trabajadores eventuales han activado formas de presión que rompen la posibilidad de un diálogo real. Así ha ocurrido coordinando protestas como “ruedas cuadradas”, desmanes en la vía pública, cuantiosos destrozos en las oficinas de la empresa y en la vía férrea, entre otros”, indicaron en el escrito, donde además dan cuenta de las querellas presentadas tanto por el puerto como la anunciada por FEPASA.

También insisten que esta semana han intentado retomar el normal funcionamiento del puerto para minimizar las consecuencias de una paralización prolongada y poder reactivar los trabajos de muchos que quieren volver a sus labores.

Denuncian amenazas y amedrentamientos

No obstante, dicen que eso no ha sido posible debido a las “constantes amenazas a quienes quieren asistir y bloqueos de acceso con barreras New Jersey, cadenas y candados en los portones de acceso y constantes manifestaciones. Incluso han amedrentado a contratistas en las tareas de reparación de la vía férrea”.

“La dirigencia sindical de los trabajadores eventuales ha demostrado con estas acciones que no busca un diálogo, sino perjudicar los servicios que presta la empresa, afectando el funcionamiento del puerto, a sus clientes y proveedores”, cerraron.

Es preciso indicar que esta jornada se sumaron a las manifestaciones la Unión Portuaria del Bío Bío y la Federación de Camioneros de la zona centro sur (Fedecam). En el caso de los últimos denuncian afectación económica al verse imposibilitados de poder transportar carga desde y hacia el Puerto de Coronel.