Según dijo la diputada Maite Orsini (RD), su miedo no es legislar por incluso 18 horas sino que no tiene disposición a que "la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de troya”.

Este miércoles, la diputada Maite Orsini (RD) explicó la negativa del Comité del Frente Amplio para votar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) hasta total despacho en la Cámara.

Recordemos que se suspendió la semana distrital para discutir -en particular- el proyecto de ley sobre las nuevas RUF para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La parlamentaria oficialista conversó con Radio Universo y explicó que “tenemos que aprender de las experiencias anteriores. Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar; nos pasó con la norma Naín-Retamal”.

Aún así, Orsini destacó que se busca “avanzar en RUF. Desde el oficialismo estamos aprobando todas las indicaciones del Ejecutivo de consenso, a diferencia de la oposición, que está sentada rechazando todo”.

Acto seguido, comentó que “mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de troya”.

“Eso es lo que yo siento o veo que quieren hacer. Votar en contra todo el proyecto del Ejecutivo (…) y enviar al Parlamento una moción del Presidente, vacía, con su contenido, para que nosotros tengamos que rechazar”, complementó Orsini.

Diputada Orsini por RUF: “Prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente (Boric)”

Para la diputada del Frente Amplio, lo “más responsable” es que Calisto “cite hasta las 10 de la noche (…) y que a las 10 evaluemos si todavía faltan 200 indicaciones por votar, es evidente que no vamos a llevar a la Sala un proyecto discutido con responsabilidad”.

Respecto al proyecto, dijo “a mi me gusta el proyecto, es un buen proyecto, y si llega a la Sala, voy a concurrir feliz con mi voto”. Aún así, comentó sobre las indicaciones provenientes de oposición.

“Si se vota en contra de su contenido y llega con indicaciones del diputado Kaiser y Alessandri, sobre volver atrás a la justicia militar, a eximir de responsabilidad penal a los policías que hayan cometido delitos, por supuesto que no voy a poder aprobar”, dijo Orsini al medio antes citado.

“Yo quiero trabajar hasta las 1, 2, 3, 4 de la mañana si es necesario, lo que yo no quiero es entregarle un mal proyecto a la gente (…) si hoy día tengo que quedar mal y recibir insultos en las redes sociales, porque pareciera ser que no quiero reglas de uso de la fuerza o no quiero trabajar, que así sea, porque estoy haciendo lo correcto”, aclaró.

Finalmente, la diputada oficialista dijo que quiere “evitar que el Gobierno tenga que vetar su propia ley, y ese es un escenario que existe y eso sí que desacreditaría al Gobierno”.

“¿Cómo el Presidente va a presentar un proyecto y después va a vetarlo? Eso sí que desacredita al Gobierno. Y prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente (Boric) a que tenga que hacer una acción como esa”.

“Tengo que ser cortafuegos porque no puedo permitir que este Gobierno tenga que vetar su propia ley”, cerró.