La concejala de San Pedro de la Paz, Paula Opazo, solicitó que se abra una nueva arista en el Ministerio Público para investigar el rol del alcalde Javier Guiñez en el accidente que dejó siete fallecidos el 01 de septiembre de 2023. Esa jornada un microbús de la línea San Pedro del Mar provocó la fatal colisión con un Biotren en el cruce Boca Sur.

La edil reveló un documento que para ella cambia el escenario. Se trata de un oficio -fechado 8 de noviembre 2023- que muestra que el alcalde Guiñez firmó como representante legal de línea San Pedro del Mar bajo la “Sociedad Comercial San Pedro Sur“, la misma que protagonizó el accidente con el Biotren. Este hecho contradice lo que se declaró en varias ocasiones desde la Seremi de Transportes, donde aseguraron que el Alcalde se presentaba en reuniones precisamente en su calidad de jefe comunal.

“Nos parece a lo menos sorprendente. Nosotros desde la concejalía hemos estado constantemente fiscalizando esta situación (…) con este documento que nos presentan hoy día cambia completamente el escenario“, declaró Opazo.

Para la concejala, el hecho de que el Alcalde sea el representante legal de la línea de transporte público implica una falta de probidad, ya que él mismo es el encargado de fiscalizar este tipo de situaciones. Además, señaló que podría haber recibido doble subvención estatal, lo que está prohibido por la ley.

“Siendo representante legal el jefe comunal, donde el mismo es fiscalizador de este tipo de situaciones, entonces acá la falta de probidad es de un nivel enorme. Eventualmente podría haber falta la prioridad al recibir doble subvención, eso está totalmente estipulado que no debería ser así y tenemos antecedentes de que siguen recibiendo subvenciones estatales por lo mismo”, afirmó Opazo.

Críticas a inacción del municipio por fatal colisión con Biotren

La concejala también criticó la falta de acción del Municipio para apoyar a las víctimas del accidente, tanto las del taxibús como las del Biotren. Según ella, no se ha emitido ninguna querella ni se ha brindado ninguna ayuda psicológica, jurídica o monetaria a los afectados.

“Ya van tres meses y no hay absolutamente nada, no hay ninguna querella emitida desde el Municipio, que fue lo que el alcalde dijo el primer día. Las únicas querellas son de las víctimas y el Municipio ha brillado por su ausencia. No hay ninguna ayuda ni psicológica, ni jurídica, ni monetaria. Así es que a nosotros nos queda seguir fiscalizando y ver que se busquen quiénes son los responsables”, expresó Opazo.

Solicitud a la Fiscalía y posible querella

La edil indicó que espera que la Fiscalía tome cartas en el asunto y abra una nueva arista para investigar el rol del Alcalde en el accidente. Según ella, son muchas las irregularidades que se deben esclarecer y que tienen consecuencias graves para la comuna.

“Son muchas aristas las del caso, las irregularidades de la línea, de la representación legal. Esperemos que le den prioridad a este asunto, que es muy grave”, dijo Opazo.

Finalmente, la concejala manifestó su compromiso de seguir investigando y fiscalizando la situación. Además, no descartó la posibilidad de presentar alguna querella contra quienes resulten responsables de todas estas irregularidades.

“Como concejala, voy a seguir investigando; seguir pidiendo pronunciamientos de Contraloría; seguir yendo a Fiscalía y eventualmente ver si se ajusta a alguna querella contra quienes resulten responsables de todas estas irregularidades.”, concluyó Opazo.

Radio Bío Bío contactó al alcalde Javier Guiñez para obtener su versión por este emplazamiento, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Revisa aquí el documento clave: