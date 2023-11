La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles criticó al gobierno y al parlamento por no tener una política clara respecto a la migración.

Lo anterior debido a la gran cantidad de extranjeros que delinquen y la alta percepción de inseguridad que tiene la población según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la que reveló que alcanza un 90,6%.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Claudia Illesca, si bien no pueden tener una postura política frente a estos casos, no se puede ocultar una situación que afecta tanto al comercio como a otros rubros cercanos.

Para Illesca, es necesario que las fronteras se refuercen y haya una mayor responsabilidad en cuanto a las personas que ingresan al país desde el extranjero.

“Nosotros como gremio no podemos tener una mirada política, pero sí también podemos manifestar nuestra preocupación porque hoy día todavía no tenemos una política clara al respecto. Creemos que es súper relevante que nuestras fronteras hoy día estén resguardadas. Nosotros tenemos que ser responsable socialmente con la gente que entra en nuestro país. Este es un tema que no está afectando, porque sabemos que los índices de delincuencia están aumentando”, expresó.

La dirigente del comercio establecido en Los Ángeles se reunió en los últimos días con la delegada presidencial provincial Paulina Purrán para abordar la inquietud del gremio por los robos, hurtos y asaltos, ya que hay una afectación dijo, no solo al comercio sino también a otros rubros como la locomoción colectiva.

En la actualidad, muchas tiendas no solo del retail, están cerrando sus puertas al público a tempranas horas en Los Ángeles debido a esta sensación de inseguridad que existe.