Un funcionario del Teatro Regional del Biobío perdió uno de sus dedos, afirmando que el grave desenlace sucedió cuando utilizaba una defectuosa sierra de banco para un trabajo en la sección de tramoya. Tras descartar la Asociación Chilena de Seguridad que se tratara de un accidente laboral, el afectado presentó una demanda laboral, solicitando una indemnización de 40 millones de pesos.

Fue el 21 de abril del año pasado, una semana antes que caducara el contrato con el que se desempeñaba en el Teatro Regional, que Pedro Orrego Bello sufrió la amputación de parte de su dedo meñique, en la mano izquierda.

Según la demanda en trámite en el Juzgado del Trabajo de Concepción, el joven se encontraba trabajando en un carro de madera para guardar filtros de foco que le había encargado su jefa directa, Fernanda Videla.

La labor demandada incluía el uso de una sierra de banco, la que debió manipular sin ninguna supervisión, y en ese contexto es que sufrió el accidente que ha repercutido importantemente -dijo el trabajador- en su salud mental.

“El día de mi accidente, yo estaba trabajando en el Teatro Regional del Bio Bío, sin ningún tipo de supervisión, tampoco asistió a un prevencionista o alguien que me socorriera en el momento del accidente. No he recibido ningún apoyo de parte del teatro. Todos los doctores, kinesiólogos, psicólogos he tenido que costear yo. Todo esto me mantiene en un estado de mucha ansiedad y depresión profunda”, relató Orrego.

El tratamiento de la amputación ha debido ser asumido personalmente por Pedro Orrego, pues la Asociación Chilena de Seguridad no reconoció lo ocurrido como un accidente del trabajo.

Esa decisión no es compartida por el abogado del trabajador, Franklin Bustos, quien adelantó que eso será demostrado en el juicio abierto por la demanda presentada contra el Teatro Regional, donde, además, será probada la inseguridad en la que se desempeñaba su cliente.

“Lo que nosotro le imputamos al Teatro Regional es el incumplimiento de la obligación legal y contractual (…) No existían condiciones de seguridad necesarias para trabajar. En ese sentido, entonces, se genera este lamentable accidente de mi representado, el cual termina con la amputación de la tercera falange de su dedo de la mano izquierda”, dijo Bustos.

Pero además, dijo el abogado demandante, la sierra de banco utilizaba tenía un desperfecto y eso incidió también en el accidente.

“En particular, el accidente se genera por haber utilizado una sierra de banco, por parte de mi representado, y esta sierra no contaba con un soporte, que se llama soporte de seguridad”, agregó el abogado.

La acción legal persigue el pago de 40 millones de pesos como indemnización, esperando el Teatro Regional probar, de acuerdo a una declaración sobre el caso, que el relato de Pedro Orrego no es fiel a los hechos ocurridos, y además asegurando que al momento del accidente no laboral según la Achs se cumplían todas las normas laborales.

El Teatro Regional se defiende

Por medio de una Declaración Teatro Biobío, el Teatro Regional del Biobío el relato expuesto en la demanda no es fiel a los hechos sucedidos.