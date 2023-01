Un millonario robo frustrado afectó al salón de belleza La Casa Coquette en el centro de Concepción, región del Bío Bío.

El delincuente responsable quedó encerrado tras huir hacia inmuebles colindantes, donde incluso recibió una descarga eléctrica.

El hecho se registró la madrugada de este lunes, a eso de las 03:00, cuando el sistema de alarmas que opera en el centro de estética se activó: el sujeto estaba dentro destruyendo mobiliario y sustrayendo especies.

Así lo confirmó a BioBioChile la administradora del espacio colaborativo que es arrendado por mujeres emprendedoras. Karla Osses aseguró que, “a nosotros nos llamaron como a las 03:50 porque se había activado uno de los sensores”.

Delincuente quedó atrapado en inmueble colindante

Alertados por el sistema de vigilancia, Karla vio a través de las cámaras que estaba Carabineros en el lugar. Por lo mismo, “les avisamos que estábamos en camino porque vimos que el ladrón aún estaba adentro”.

En efecto, y según lo que la policía le informó, lo primero que se activó fue una alarma que expulsa humo y que el delincuente, lamentablemente, pudo sortear.

“Yo sin pensar en que estas cuestiones pueden pasar dejé una ventana abierta, entonces el humo no fue tan efectivo para el ladrón proque se ventilaba”, declaró.

“Cuando llegamos, Carabineros nos dijo que el tipo entró por el portón del estacionamiento, entonces no podía salir por ahí y trepó por una casa interior a un patio colindante”.

Al momento de trepar, el sujeto ingresó a la propiedad de una clínica odontológica ubicada en Aníbal Pinto.

Tras saltar la primera reja hacia su salida, no esperó encontrarse con un cerco eléctrico, del que recibió una descarga que lo dejó inconsciente por varios minutos. En ese momento se activó la alarma de la clínica y Carabineros lo encontró.

Según Osses, “si no hubiera sido por el sistema de ellos el gallo se arranca y no encontramos más las cosas”.

Al momento de su detención, Karla dio cuenta de que el hombre era conocido por Carabineros. Osses escuchó que los funcionarios lo trataban por su apodo.

Según sus palabras, el delincuente ya tenía orden de arresto pendiente, “Los Carabineros lo ubicaban súper bien, de hecho le tenían un apodo que no recuerdo. Siempre está metido en esto, me dijeron. Lo toman detenido habitualmente, es super conocido por elloss. Me dijeron que se va a ir detenido por las causas que tenía de antes”.

“Nos pasaron la mochila de él y recuperamos un iPad, un secador de pelo, onduladores y planchas profesionales, pulseras de una niña que hace reiki y un parlante”, explicó.

Además, en su ropa también se había guardado una máquina para tatuar, un collar, y se llevaba las llaves del balcón y un dinero en efectivo.

“Hubo un deleite en dejar todo para la escoba”

Pese a que los bienes fueron recuperados por Carabineros, durante el atraco, el sujeto se dedicó a romper mobiliario y destruir productos de las mujeres que arriendan el espacio, según lamenta Karla.

“Más allá de lo que se llevó dejó un desastre en la sala de las peluqueras; dio vuelta basureros, botó todos los shampoo, nos rompió un cajón”, indicó.

“O sea, una cosa es que te saquen las cosas y otra es que hubo un deleite en dejarte todo para la escoba”, agregó.

Según el cálculo de Osses, el avalúo de lo que se llevaba el ladrón fluctúa en los dos millones de pesos. Sin embargo, los daños colaterales asociados a los estragos que causó en el inmueble suman más dinero.

“Quebró una puerta de vidrio, la patió y la desmarcó entonces eso significa cambiar la puerta entera, unas doscientas lucas. Los muebles también los rompió, entonces esa parte no es menor”.