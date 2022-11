La empresa de transportes Aquiles Castro de Los Ángeles -región del Bío Bío- fue sentenciada por prácticas antisindicales.

Específicamente fue porque generó acuerdos y convenios colectivos no reglados que perjudicaron al sindicato al momento de querer iniciar una negociación legal.

No obtuvo la cantidad mínima necesaria de trabajadores para ello, por lo que los dirigentes interpusieron la denuncia ante la inspección provincial del trabajo en Bío Bío.

Esta última repartición estatal envió los antecedentes al Tribunal de Letras y del Trabajo de Los Ángeles, el que sentenció a la empresa de transportes Aquiles Castro por prácticas antisindicales.

Así lo confirmó a La Radio el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal (Fenasitranfor), Heriberto López.

“Se empezó a generar acuerdos colectivos no reglados, que están fuera de la ley, con la mayoría de los trabajadores. Y a la hora que el sindicato de la empresa quiso negociar colectivamente, le impugnaron la negociación por no cumplir con el quorum, y ese quorum no se cumplió porque la empresa ya había organizado a los trabajadores con estos convenios no reglados(…)”, explicó.

López añadió que una de las sanciones establecidas por el órgano judicial es que como empresa no podrán suscribir convenios con el Estado.