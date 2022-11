Una protesta protagonizan los conductores de aplicaciones a un costado del Teatro Bío Bío en Concepción.

Lo anterior se debe a la oposición de los trabajadores respecto de la ley que regula a las empresas de aplicaciones de transporte, la que será discutida durante mañana martes en el Congreso.

Así lo confirmó el secretario del gremio, Yerko Vallejos, quien aseguró que piden que este proyecto se rechace, para que de esta manera pase a la segunda instancia de conformación de una comisión mixta, donde puedan ingresar modificaciones que los beneficien.

Esto porque el proyecto de ley, de salir aprobado, en palabras de Vallejos, el 71% de los conductores quedaría sin su fuente laboral.

“En este momento es poco probable que la mayoría de los conductores que no cumple con el requisito de los vehículos pueda acceder (a seguir trabajando), porque no tiene la cantidad suficiente de meses cotizando, entonces no es sujeto de evaluación crediticia. Lo segundo es el plazo de seis meses que impone el proyecto para esta renovación”, dijo.

Son alrededor de cien los vehículos que se encuentran protestando en contra de este proyecto, quienes se disponen a realizar una caravana por el centro de Concepción.

Las exigencias de la nueva ley

Recordemos que la iniciativa plantea que las empresas de aplicaciones de transportes (EAT) deberán inscribirse en un registro donde debe estar la información de la compañía, sus conductores y vehículos.

Asimismo, establece que para que las EAT puedan operar deben estar constituidas en Chile y contar con seguro para conductores y pasajeros.

Los conductores deben tener licencia profesional y si no la tienen se les dará un plazo para que la obtengan.