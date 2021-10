Habitantes de la Isla Santa María acudieron, este lunes, a la Municipalidad de Coronel, en la región del Bío Bío, para demandar una reunión con autoridades de la zona, dado el problema de conectividad que existe entre la isla y el continente hace más de un mes.

Los isleños esperan reunirse a corto plazo con el seremi de Transportes, Jaime Aravena, el delegado presidencial del Bío Bío, Patricio Kuhn y el gobernador regional, Rodrigo Díaz.

Con gritos, pancartas y banderas, cerca de 30 personas se manifestaron frente al edificio consistorial, mientras una de las dirigentes del territorio, Aurora Chamorro, entró al recinto para conversar con el alcalde (s) Patricio Rojas y representantes de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

La mujer indicó a Radio El Carbón que durante la jornada de este lunes esperan realizar distintas actividades, debido a que “el tema de la conectividad en la Isla Santa María cada vez se agudiza más”.

“Debería, una vez que la empresa Puelche trajo a la Llacolén, haberla reemplazado con una de similares características. No es posible que nos hayan mantenido la Trauco, donde ni siquiera tiene un asiento para poder trasladarnos”, afirmó, ejemplificando que esto incomoda a los adultos mayores, personas con movilidad reducida y embarazadas.

Agregó que “no puede ser que la isla sólo tenga un medio de transporte, sabiendo las condiciones climáticas”, señalando que “hay un costo social tremendo”.

Tras la reunión, la dirigenta dijo que plantearon la situación a las autoridades locales, quienes le aseguraron que tras conversar el municipio con el gobernador, se resolvieron tres ejes de financiamiento para Santa María: “Una construcción de rampa, un posible alargue de muelle en Puerto Norte y rampa mejorada en Puerto Sur”.

No obstante, indicó que “eso no nos soluciona el tema de fondo. El tema de fondo hoy día es que estamos desconectados con una embarcación que no está cumpliendo con el contrato”.

Chamorro manifestó que el seremi de Transportes debe “ponerse los pantalones” y asumir “que tiene que contratar otro tipo de embarcación, que es de pasajeros y carga”.

En este contexto, señaló que acudirán a Concepción porque en dicha comuna es “donde se corta el queso”.