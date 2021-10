El senador Alejandro Navarro interpuso un recurso de protección a favor de los habitantes de la Isla Santa María, esto porque la embarcación que está a cargo de realizar la conectividad con el continente no ha prestado el servicio correcto hace más de un mes. Desde la Seremi de Transportes indicaron que esperan reponer a la brevedad la conectividad, pero es necesario que se le realice una inspección a la barcaza.

Se hizo el intento, pero no se pudo traer desde la isla Santa María a los dirigentes para ingresaran esta acción legal en los tribunales de justicia junto al senador Alejandro Navarro, ya que no tienen forma de trasladarse hacia el continente porque la barcaza “El Trauco” sigue con problemas y no está prestando el servicio y pasar en bote, a parte de ser peligroso, cuesta más de 160 mil pesos.

Aurora Chamorro, dirigenta vecinal de la Isla envió un mensaje a las autoridades para que se solucione a la brevedad el problema.

Por lo mismo el senador interpuso este recurso de protección, para que sea la justicia la que ordene al Ministerio de Transportes recuperar a la brevedad la conectividad de los isleños, la que se ha visto afectada desde hace más de un mes aseguró el legislador.

De hecho Navarro emplazó a Asmar a construir una barcaza estatal para evitar estos problemas. Agregó que se requiere, con urgencia, que la embarcación sea reparada o en su defecto buscar la manera de reponer el servicio lo más rápido posible.

En el Ministerio de Transportes sí saben dónde está “El Trauco”, el seremi de cartera, Jaime Aravena, dijo que será evaluado el estado de la embarcación en la Armada y que en las próximas horas debería conocerse el diagnóstico de los expertos, para saber cuando podrá volver a prestar el servicio a la Isla Santa María.

Según explicó la autoridad ya se le cursaron dos sumarios a la naviera por incumplimiento de contrato. De todas maneras confían en que pueda estar operativo a la brevedad.

Por el momento los habitantes de la Isla Santa María tienen sólo la alternativa de trasladarse en bote hasta el continente, a un alto precio y viajando entre la basura, animales y sin comodidades a realizar sus trámites e incluso atenciones médicas.