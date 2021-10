Entre los múltiples atractivos que presenta el campus de la Universidad de Concepción -en la región del Bío Bío- se encuentra el florecimiento, cada 5 años aproximadamente, de una hermosa y llamativa planta.

Se trata de la Puya alpestris, ubicada al costado norte de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la UdeC, que volvió a florecer tras 4 años y deleita a quienes la observan por sus tallos altos y sus hojas color turquesa.

Pertenece a la familia de los bromeliáceas y sus hojas pueden llegar a tener hasta un metro de largo por 2.5 centímetros de ancho. Se caracterizan por ser arqueadas y tener espinas fuertes en sus bordes.

La planta es típica del norte del país, pero se puede encontrar hasta la novena región. En el caso de la UdeC, el director del Departamento de Botánica de la década del ’50 la trajo al campus desde la región de Coquimbo.

El Dr. Carlos Baeza Perry, director del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la UdeC, relató que se trata de una planta cultivada en la casa de estudios y que este año son dos las rosetas hermanas que florecieron, por tanto, habrá mayor presencia de flores.

“Una florescencia es un eje donde hay flores. Entonces normalmente, hasta antes de este año, habían sólo un eje, pero ahora hay dos”, explicó.

Entre los rasgos característicos de las especie y que más llama la atención es que “son de un color morado azuloso, que no es tan común en la naturaleza. Las flores azules no son tan comunes (…) Son plantas muy robustas”, agregó Baeza.

También aprovechó la instancia para llamar a las personas a no sacar partes de la planta porque podría impedir la florescencia. Esto es fundamental porque “si no hay florescencia no hay flores y si no hay fruto, no hay semilla”, reforzó.

Para finalizar, sostuvo que deleitar la belleza de la naturaleza es “algo que nosotros necesitamos siempre, admirar lo que la naturaleza nos entrega y respetarla. Nada de andar contando, rompiendo”.

Cautiva a visitantes

Camila Barra, estudiante de cuarto año de la carrera de Biotecnología Marina de la Facultad de Ciencias Biológicas, afirmó que es primera vez que ve la planta en el campus y “es muy hermoso el color que tiene, único, y me parece espectacular”.

La futura profesional, al igual que el Dr. Carlos Baeza, invitó a los visitantes y a la comunidad a cuidarla y “proteger la flora de la universidad”.

Por su parte, Antonio Rojas, estudiante de cuarto año de Biología, dijo que era “fantástico ver que mucha gente se detiene para observarla, sacarle fotos. Es algo genial que se tomen el tiempo de apreciar las distintas formas de vida que nos rodean”.