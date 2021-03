El dirigente mapuche Santos Reinao respondió a las últimas acusaciones de Héctor Llaitul, quien apuntó a comuneros que trabajan con las forestales de estar detrás del ataque al equipo de prensa de TVN.

Al respecto, el líder de las comunidades de Lleu Lleu calificó como vagas las acusaciones y sobre su relación con empresas como Mininco sostuvo que están en negociaciones.

Santos Reinao y Héctor Llaitul están públicamente enfrentados a partir del atentado ocurrido el pasado sábado al sur de Cañete y donde un camarógrafo perdió un ojo por los disparos de desconocidos.

En conversación con Radio Bío Bío, el también candidato a constituyente insistió en diferenciarse del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, especialmente en lo que tiene que ver con la forma de reivindicar las tierras ancestrales.

“La demanda autonomista es de Héctor Llaitul, no del pueblo mapuche. Yo no he visto ningún lonco, ningún dirigente de mi territorio, reconociendo la lucha autonomista”, afirmó.

En entrevista con radio Universidad de Chile, Llaitul sostuvo que hay comuneros cooptados y comprados por las forestales, a partir de la relación entablada con las empresas, y que fue con esas personas que el periodista Iván Núñez y su camarógrafo Esteban Sánchez se encontraron, minutos después de haber sido increpados por gente del entorno de Santos Reinao.

En respuesta, el dirigente de las comunidades de Lleu Lleu aseguró que ellos han denunciado los ataques armados e incendiarios, y que la acusación del líder de la CAM no tiene asidero.

“Es súper complicado involucrar a un peñi en esto; yo también puedo decir ‘Héctor Llaitul el responsable’. No puedo decir eso porque no lo sé, entonces son acusaciones vagas, totalmente vagas”, expuso.

Consultado sobre la ayuda que recibirían algunas comunidades de parte de las forestales, entre ellas la suya, Santos Reinao evitó una respuesta, prefiriendo hablar de negociaciones que llevan adelante con la Forestal Mininco.

“Yo no sé lo que significa el tema de recibir ayuda o no”, acotó.

Desde la Forestal Mininco, se excusaron de referirse a las negociaciones que Reinao asegura existen con sus comunidades sobre la propiedad del fundo Choque, evitando también precisar la relación que existe con sectores del pueblo mapuche.

Quien sí se pronunció sobre esta área gris que existe en cuanto al verdadero interés de las forestales de ayudar o dividir a las comunidades de la provincia de Arauco, fue la diputada de la DC, Joanna Pérez, quien reconoció no poder distinguir cuál es la intencionalidad.

Más allá de quién tiene la verdad, si Llaitul o Reinao, lo que está quedando en evidencia a partir del ataque al equipo de TVN es que ninguno de los dos dirigentes comuneros -uno más radical y otro con una línea más política- representa al pueblo mapuche del Bío Bío.