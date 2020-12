Debido a la gran alza en la tasa de contagios por covid-19 en la ciudad de Los Ángeles, región del Bío Bío, retroceden a fase 1 en el Plan Paso a Paso y se mantienen en cuarentena total a partir de este sábado 12 de diciembre.

La información fue confirmada por el alcalde de la comuna, Esteban Krause, quien comentó que el seremi de Salud en la región, Hector Muñoz Uribe, fue quien se contactó para comunicar la noticia.

El edil aseguró que estas últimas semanas han sido dificultes, debido a que las cuarentenas de fin de semana no dieron los resultados esperados.

El municipio de Los Ángeles adelantó la medida que afecta a su comuna, a la espera de que Minsal ratifique si habrá o no medidas similares en otras ciudades del país, por lo que todavía no está confirmado si habrá o no más modificaciones del Plan Paso a Paso.

Además, se espera que poco después de la navidad se pueda levantar esta medida sanitaria, pensando en que los números de contagios van a disminuir.