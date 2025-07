Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Ex carabinero condenado a 2 años por cohecho en La Ligua: El Juzgado de Garantía de La Ligua, Valparaíso, sentenció a exfuncionario de Carabineros a 2 años de cárcel por solicitar $700 mil a conductor a cambio de no aplicar procedimiento policial. Hechos ocurrieron en 2021 durante fiscalización de tránsito en ruta 5 Norte. Fiscal confirmó condena por cohecho en procedimiento abreviado. Ex carabinero aceptó responsabilidad y obtuvo remisión condicional de condena.