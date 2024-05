La alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, causó revuelo al expresar una polémica frase durante una votación sobre el uso de recursos del Royalty Minero en el Concejo Municipal, donde se refirió a la diferencia del sector público con el privado al momento de querer despedir gente. Cabe destacar que la jefa comunal está siendo investigada por estafa reiterada por un monto de cerca de 170 millones de pesos relacionado con un proyecto habitacional no concretado, y recientemente fue acusada de romper su arresto domiciliario nocturno al ser vista en un casino, alegando que eso forma parte de su vida privada.

Una vulgar frase realizó la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, en medio de una votación en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal sobre el uso de los recursos correspondiente al Royalty Minero.

La situación se registró ayer martes, cuando los concejales aprobaron usar los recursos para la compra de cajas de mercadería y vales de gas que se entregarán a los vecinos.

En medio de los argumentos presentados por los ediles, algunos de los cuales apuntaban a destinar el dinero en seguridad y en la adquisición de ambulancias, la jefa comunal dijo una polémica frase para referirse a la diferencia del sector público con el privado.

En concreto Osorio dijo que si fuera por ella contrataría más tens y médicos para la comuna, pero “no tengo más plata”.

“El mundo privado no es lo mismo que el servicio público, no es lo mismo, porque el privado, yo soy privado y usted no trabaja bien, (le digo) váyase; pero en el mundo público, cómo lo hacemos, tenemos que hacer hasta un kiko para poder echar a un funcionario, tenemos que hacer su administración sumaria, buta que nos cuesta”, indicó.

Frase que generó la incomodidad de algunos concejales, mientras otros se cubrían la cara para reírse.

Es preciso indicar que la jefa comunal es investigada por el Ministerio Público por el delito de estafa reiterada por un monto cercano a los 170 millones de pesos. Los fondos estaban destinados a un proyecto habitacional que nunca se concretó, afectando a aproximadamente a 400 personas.

En medio de ese proceso legal, la alcaldesa fue acusada de incumplir el arresto domiciliario nocturno fijado en su contra, tras ser sorprendida en el Casino Enjoy de Rinconada. En esa oportunidad, Osorio respondió que todo es parte de su “vida privada”, aseverando que “no incurrí en ninguna falta, estoy tranquila. No haría nada que me perjudique”.