El director de Conaf, Cristián Little, se refirió a la detención y prisión preventiva del bombero y brigadista acusados por el megaincendio en la región de Valparaíso, donde ambos están imputados por el delito de incendio con resultado de muerte. Según la investigación, el bombero Francisco Mondaca habría iniciado el fuego con cuatro focos, mientras que el brigadista Franco Pinto le habría indicado el mecanismo para ello, siendo considerado el autor intelectual de los hechos que dejaron 137 muertos y más de 16 mil damnificados. En la audiencia de control de detención se reveló que se interceptó una llamada entre los acusados y se encontraron videos que los ubicaban en el lugar de los hechos, donde se menciona que el exbrigadista habría incitado a generar los incendios para reportes económicos. Por otro lado, Conaf aseguró que el bombero fue rechazado por no aprobar los exámenes físicos y psicológicos necesarios para ingresar a la institución. Little reconoció la falta de coordinación entre Bomberos y Conaf en los protocolos de ingreso y la necesidad de corregir dicha situación.