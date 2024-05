Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Christian Little, director ejecutivo de Conaf, se refirió a la prisión preventiva del exbrigadista y bombero imputados por el megaincendio en Valparaíso, que cobró la vida de más de 130 personas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Little señaló que la medida cautelar indica evidencias de su implicancia y destacó la necesidad de establecer la verdad y la justicia en este trágico suceso. Además, lamentó que la situación ensucie la imagen de la institución y aseguró que colaborarán plenamente con la investigación. El exbrigadista fue descrito como un exfuncionario transitorio que ha participado en acciones contra incendios en los últimos 10 años, lo que entristece a Conaf. Little manifestó su shock ante los hechos y subrayó la importancia de revisar y actualizar constantemente los procesos.