Dos accidentes de tránsito a lo largo de la Ruta Las Palmas, que conecta las ciudades de Santiago con Viña del Mar y Valparaíso, en la región de Valparaíso, provocó un verdadero caos vial la mañana de este viernes.

El primero de los siniestros, ocurrió a la altura del Kilómetro 9 que va desde la comuna de Viña del Mar hacia Santiago por la vía de Las Palmas.

El segundo accidente involucró a un camión con acoplado que cayó hacia la berma. Por causas que se investigan, el conductor del vehículo de carga perdió el control del móvil y cayó hacia el desnivel, obstaculizando la calzada.

“Al llegar a la Ruta Las Palmas se me tijereó el camión por el tema de las lluvias, no lo pude controlar y me fui contra la barrera”, señaló el conductor del camión siniestrado.

Si bien aseguró encontrarse en buenas condiciones, el conductor -proveniente de Santiago- agregó que “fue bien crítica la cosa”.