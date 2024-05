Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Dirección del Trabajo (DT) informó sobre las responsabilidades laborales de los empleadores con sus trabajadores en situaciones climáticas adversas, indicando que los lugares de trabajo deben cesar operaciones en caso de falta de agua potable. Se enfatizó que las condiciones climáticas deben evaluarse caso a caso (y por zonas) y que retrasos por transporte público no deben resultar en castigos. Se destacó la obligación de proveer elementos de protección personal a los trabajadores expuestos a condiciones climáticas extremas, bajo riesgo de multas de hasta 60 UTM para aquellos empleadores que no cumplan. Se instó a denunciar situaciones en que las normas no se respeten.