Se complica la situación de Lucas Paquetá. La Asociación de Fútbol Inglés (FA) acusó al futbolista de haber recibido tarjetas amarillas en cuatro partidos de la Premier League para afectar las apuestas deportivas.

A través de un comunicado, la entidad deportiva indicó que el brasileño violó cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA (Cuestiones de identidad en relación con partidos y competencias), en cuatro partidos de la Premier League: ante Leicester (12 de noviembre de 2022), Aston Villa (12 de marzo de 2023), Leeds United (21 de mayo de 2023) y Bournemouth (12 de agosto de 2023).

Además, ha sido acusado de dos violaciones de la Regla F3 por presuntos incumplimientos de la Regla F2 (Suministro de información y documentos).

“Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia en estos partidos al buscar —intencionalmente— recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar las apuestas, mercado para que una o más personas se beneficien”, complementa el escrito.

Lucas Paquetá se defiende

Conocida la noticia, el futbolista del West Ham negó las acusaciones en su contra y aseveró que siempre apoyó las investigaciones.

“Estoy extremadamente sorprendido y molesto de que la FA haya decidido acusarme. Durante nueve meses he cooperado en cada paso de su investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, indicó en un primer momento.

“Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo mi aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”, finalizó.

Las investigaciones iniciaron cuando se detectó un número inusual de apuestas —en Brasil— sobre una tarjeta amarilla a Lucas Paquetá. Según las investigaciones, los montos se realizaron desde la cuenta del futbolista, hecho que el volante ha negado.

El volante brasileño tiene hasta el 3 de junio para dar una respuesta a los cargos.