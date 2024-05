La destacada karateka chilena, Valentina Toro, es una de las protagonistas del próximo episodio de Podemos Hablar, programa de conversación de Chilevisión.

En el espacio televisivo, que será exhibido este viernes desde las 22:30 horas, la deportista del Team Chile realizó un especial desahogo relacionado al estrés que puede provocar el alto rendimiento.

“Estamos con un estrés mental y físico, llevándonos al límite todo el rato, o sea, al final hacemos alto rendimiento, al final también somos humanos, pero tenemos que estar dispuestos a tener todo esos riesgos, hacemos karate”, expresó.

“Literalmente, nos agarramos a combos, yo llego a casa con rasguñones, moretones, te duele todo y al otro día tienes que ir a entrenar igual. Si te sientes mal entrenando, literal te pegan, te sacan la chucha, tení que volver al otro día igual, es super heavy”, agregó.

Toro también tuvo palabras para su relación con Joaquín González, otro destacado karateka de nuestro país, y celebró lo peor y mejor de estar de novia junto a un compañero.

“Bueno, lo mejor es como nos entendemos, hablamos el mismo idioma, vamos a entrenar juntos, nos toca viajar juntos, nos toca conocer lugares hermosos, gracias al karate y juntos. Hemos ido a Dubái, a Paris, a muchas ciudades, a Japón, que gracias al karate la pudimos conocer y hemos podido disfrutar momentos increíbles”, expresó.

“Y lo peor también es un poquito eso, porque nos ha pasado que a mí me ido muy bien un año y a Juaco muy mal, entonces, no sé, el año pasado fue que a Juaco no quedo para los Juegos Paramericanos, tuvo lesión tras lesión deportiva. Yo estaba en mi mejor momento, entonces llegar a la casa, no era llegar y contarle hoy día fue un día increíble, gané un torneo, no, Juaco, no quería saber nada del karate, estaba yendo al psicólogo, al psiquiatra, ya estaba en una depresión deportiva enorme, entonces, es difícil compartir esos momentos”, complementó.

Valentina Toro sueña en grande: “Ya soy la mejor de América, quiero ser la mejor del Mundo”

Valentina Toro, que se dio tiempo para ‘asustar’ al conductor del programa (Julio César Rodríguez) con el amague de una patada en la cabeza, también se refirió a su notable evolución deportiva que la ha llevado a lograr éxitos, como el primer lugar en la fecha de la Premier League en El Cairo.

“Se me ha ido dando con el tiempo, es la madurez, o sea, he ido, veo mejor a mis rivales, cuando recién cumplí 18 y entré a la adulta, era super difícil, porque las chicas eran super experimentadas, tenían 10, 15 años más que yo y llevaban peleando mucho rato, entonces, saben cuándo y cómo y en qué momento hacer un ataque, aunque sea solo uno y yo tenga diez mil, entonces, eso me inspiró a ir aprendiendo con el tiempo”, explicó.

“Karate es como jugar a el ajedrez, si siempre eres predecible y haces lo mismos movimientos, después te leen y al otro campeonato te ganan, entonces, siempre tengo que estar exigiéndome el máximo, salir de mi zona de confort, que ahí es cuando uno mejora y así quiero llegar a ser la mejor del mundo, porque ya demostré que soy la mejor de América, pero quiero serlo siempre de América y quiero buscar ser la mejor del mundo, siempre”, cerró.